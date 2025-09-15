Periodista ecuatoriano dio fuerte opinión sobre Christian Cueva tras derrota de Emelec: "Es el..."

Christian Cueva volvió a sumar minutos con Emelec tras el parón por la fecha FIFA; sin embargo, poco pudo hacer para evitar la dura caída por 4-0 frente a Barcelona SC en la última jornada de la Liga Pro de Ecuador. El volante fue titular, pero terminó siendo reemplazado en la segunda mitad. Tras ello, un periodista ecuatoriano no dudó en lanzar una dura crítica contra el rendimiento de ‘Aladino'.

Cueva es considerado por muchos como uno de los mejores fichajes de Emelec en este segundo tramo de la temporada, donde con sus grandes actuaciones se ganó el cariño de los hinchas y la admiración de la prensa. No obstante, todo ello se derrumbó tras la dura goleada en contra.

Y es que, el volante nacional no logró tener su mejor desempeño en el campo, por lo que tuvo que ser sustituido en el medio tiempo. Tras su bajo desempeño, el periodista ecuatoriano Andrés Illingworth sorprendió al criticar duramente a nuestro compatriota, a quien consideró como el peor de la cancha, remarcando su poco compromiso en la marca.

"Christian Cueva, por mucho, es el peor jugador de Emelec en este primer tiempo. No solamente pierde la pelota, camina a cada rato y hace que el resto del equipo tenga que multiplicarse", publicó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Periodista ecuatoriano señaló a Christian Cueva por goleada contra Emelec.

Estadísticas de Christian Cueva con Emelec

El regreso tras el parón de selecciones de septiembre no fue el mejor para Christian Cueva. Sin embargo, es importante recalcar que venía logrando grandes actuaciones con Emelec en la Liga Pro, siendo una pieza indiscutible en el once titular.

El volante ha logrado jugar 11 partidos con la camiseta del 'Bombillo', logrando 2 goles y la misma cantidad de asistencias. Asimismo, demostró toda su jerarquía, siendo el principal responsable de mover los hilos del equipo.

DT de Emelec reveló el motivo para sacar a Christian Cueva del partido

De acuerdo con lo explicado por el DT Guillermo Duró, la sustitución de Christian Cueva al término del primer tiempo respondió únicamente a un tema físico, ya que el volante peruano llegó con molestias al encuentro y decidieron no arriesgarlo para evitar que la lesión se complique.

“Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando, y lo mismo con Christian (Cueva). Son jugadores que vienen lidiando con molestias y hacen el esfuerzo por estar, pero nosotros evaluamos hasta dónde pueden rendir dentro de los once”, explicó el estratega.