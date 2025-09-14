DT de Emelec dejó rotundo comentario sobre Christian Cueva tras cambiarlo: "Jugadores que..."

Emelec y Barcelona SC se enfrentaron por una nueva fecha de la LigaPro Ecuador en el Estadio George Capwell de Guayaquil. El partido terminó con una dura derrota para el ‘Bombillo’ en condición de local, y su entrenador Guillermo Duró salió al frente para responder las diversas preguntas de la prensa, entre ellas sobre Christian Cueva.

Cabe mencionar que el popular ‘Aladino’ fue cambiado al finalizar el primer tiempo cuando el marcador ya iba 2-0 en contra. Un impensado final para todos los aficionados que llegaron al recinto deportivo y que terminó con algunos incidentes en las tribunas, lo que generó una prolongada paralización en la parte complementaria,

¿Qué dijo el DT de Emelec, Guillermo Duró tras la dura derrota ante Barcelona SC?

“Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once”, dijo Guillermo Duró sobre los cambios de José Enrique Angulo y ‘Aladino’.

Por otro lado, el técnico de Emelec reaccionó ante la dura derrota en casa. Y aunque su equipo aún tiene opciones matemáticas de clasificar al primer hexagonal, ve complicado que le alcance en las dos fechas finales que faltan, por ello, dejó un contundente mensaje.

“Lo único que me queda es ofrecer disculpas por la ilusión que generamos, porque estábamos todos ilusionados; es la realidad. Perder un clásico, de esta manera, duele”, dijo durante la conferencia de prensa post partido.

Próximo partido de Emelec por la LigaPro Ecuador

Luego de caer goleado 4-0 en el Estadio George Capwell ante Barcelona SC, Emelec de Christian Cueva tendrá un nuevo reto por la LigaPro Ecuador ante El Nacional, el próximo domingo 21 de septiembre.