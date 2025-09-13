- Hoy:
Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Clásico del Astillero
Mira la transmisión del Clásico del Astillero entre Emelec vs. Barcelona por la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador, este domingo 14 de septiembre.
Por la fecha número 28 de la Liga Pro de Ecuador, Emelec recibirá a Barcelona SC en el Estadio George Capwell este domingo 14 de septiembre desde las 17.30 horas de Perú y Ecuador. La transmisión será mediante El Canal del Fútbol y a continuación te brindamos todos los detalles al respecto para que disfrutes del Clásico del Astillero con Christian Cueva.
PUEDES VER: Boca Juniors vs Rosario Central EN VIVO: fecha, hora y dónde juegan por la Liga Profesional
Aroma a partidazo con un 'Bombillo' que lucha por meterse directamente en la Fase Fiinal del campeonato, ya que de momento marcha en la novena casilla con 38 unidades y está accediendo a los playoffs. Por su parte, el cuadro amarillo se ubica tercero con 47 puntos, pero está a 15 del líder que es Independiente del Valle. La semana pasada perdió 3-2 en casa con la Universidad Católica.
Christian Cueva es la estrella de Emelec.
Emelec vs. Barcelona SC
Te brindamos el horario del partido dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 16.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas
- Bolivia, Venezuela y Chile: 18.30 horas
- Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 19.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Emelec vs. Barcelona?
La transmisión del Clásico del Astillero entre Emelec vs. Barcelona será transmitido en vivo mediante la señal de El Canal del Fútbol para todo Ecuador. Asimismo, podrás ver a Christian Cueva en acción totalmente online gracias al minuto a minuto que te brindaremos en el diario Líbero.
Emelec vs. Barcelona SC: posibles alineaciones
- Emelec: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Romario Caicedo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva, Juan Pablo Ruíz, Maicon Solís; José Angulo. DT: Guillermo Duró.
- Barcelona SC: Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñóñez, Joaquín Valiente, Brian Oyola, Janner Corozo; Octavio Rivero. DT: Ismael Rescalvo.
Emelec: últimos partidos
Estos son los últimos encuentros de Emelec:
- Aucas 1-2 Emelec
- Emelec 0-1 Independiente del Valle
- Técnico Universitario 0-1 Emelec
- Emelec 1-1 Deportivo Cuenca
- Libertad FC 1-2 Emelec
Barcelona SC: últimos partidos
Estos fueron los últimos partidos de Barcelona SC:
- Barcelona 2-3 U Católica
- Cuenca Juniors 2-0 Barcelona
- Vinotinto 0-1 Barcelona
- Barcelona 0-2 Macará
- El Nacional 1-2 Barcelona
¿En qué estadio juega Emelec vs. Barcelona SC?
El partido entre Emelec vs. Barcelona SC se llevará a cabo en el Estadio George Capwell, ubicado en la calle San Martín y avenida Quito, al sur de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar 40 mil espectadores.
