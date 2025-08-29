¿Christian Cueva? Jugador fue sancionado inesperadamente y no podrá jugar con Emelec: "Por un..."

Emelec se prepara para el próximo duelo frente a Aucas, en el que está obligado a conseguir una victoria tras la reciente derrota ante Independiente del Valle, donde recuperaron a Christian Cueva tras superar su lesión. No obstante, para el lamento de nuestro compatriota, el 'Bombillo' fue notificado con la sanción que impedirá que su flamante fichaje pueda jugar los siguientes partidos de la Liga Pro.

El cuadro 'Eléctrico', hasta antes de la derrota, estaba atravesando una gran seguidillas de victorias que lo llevaron a dejar la pelea por el descenso e ilusionarse con el título y todo indicaba que se recuperaría en la próxima jornada. No obstante, ahora deberán asumir la ausencia de uno de sus jugadores más destacados.

Nos referimos a Luis Caicedo. Resulta que, de acuerdo con el medio 'Bolavip de Ecuador' la Federación Ecuatoriana de Fútbol dispuso una dura sanción en contra del jugador, luego de que Manta FC, su exequipo, reclamase valores adeudados por 27 mil dólares debido a un presunto doble contrato entre 2020 y 2021.

Esta noticia representa un duro golpe para el esquema del DT Guillermo Duró, pues Caicedo no podrá volver a ser considerado para ningún partido oficial hasta que regularice su situación. El futbolista fue uno de los fichajes más destacados de Emelec a mitad de año y había logrado grandes actuaciones en la defensa hasta antes de su lesión.

Emelec fue sancionado para el partido ante Auca

La sanción de Luis Caicedo no sería la única mala noticia que recibió Emelec, pues también se confirmó por medio de la periodista Majo Gavilanes que el cuadro ecuatoriano fue sancionado con una multa de 350 dólares y el cierre de un sector del estadio. Esto luego de que sus hinchas arrojasen objetos al campo tras la derrota ante Independiente del Valle.

Emelec recuperó a Christian Cueva

La buena noticia para los seguidores del 'Bombillo' es que Christian Cueva está en óptimas condiciones para poder afrontar el partido ante Aucas. Recordemos que 'Aladino' se había perdido algunos partidos por lesión, pero terminó volviendo a las canchas en el último partido ante Independiente del Valle.

De esta forma, el volante peruano podrá volver a demostrar todo su talento, siendo esencial en la distribución del juego del equipo y aportando en el ataque con goles y asistencias.