Julinho sorprendió y señaló al jugador que le ganó el puesto a Cueva en la selección peruana

La no convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana por Óscar Ibáñez ha traído más de un comentario y revelaciones. En este caso, Julinho, histórico jugador de la bicolor, señaló que la ausencia de 'Aladino' se debe a que existe otro futbolista que le ganó el puesto por su mejora en la cancha. Estamos hablando de Jairo Concha.

Jairo Concha sería el reemplazo de Christian Cueva en la selección peruana

El exjugador de la selección peruana y Sporting Cristal, Julinho, utilizó su programa "A presión" para expresar que Óscar Ibañez seleccionó a Jairo Concha en lugar de Christian Cueva como volante y líder del equipo, debido a su mejoría futbolística en Universitario de Deportes tras su destacada participación en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Video: A presión

"El mayor problema de Cueva es la mejora de Concha. Antes, en la selección, no había un jugador que pueda marcar la diferencia, ahora lo que viene jugando Concha", manifestó de forma contundente.

Continuando con lo mencionado, Julinho declaró que él fue uno de los primeros en enojarse por la no convocatoria de Cueva a la selección peruana la jornada anterior de las Eliminatorias, pero que en la actualidad valora más el rendimiento que viene teniendo Concha.

"Yo también defendí a Cueva en la convocatoria pasada. Pero el mayor problema que tiene Cueva ahora es la mejora de Jairo Concha. Antes no había un jugador que lo sustituyera, pero ahora lo que viene haciendo Concha, se merece otra oportunidad dentro de la selección y creo que va a mejorar muchísimo. Maduró mucho", concluyó.

Jairo Concha viene destacando en Universitario y es por eso que recibió su llamado a la selección peruana.

Cabe destacar que Jairo Concha viene siendo titular indiscutible en Universitario de Deportes por sus destacados partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el torneo nacional ha jugado 18 de 18 partidos del Torneo Apertura y ha anotado 5 goles; asimismo, en el Clausura ha participado en 6 de 7 encuentros y ya ha marcado 1 gol. A nivel internacional, ha disputado 8 de 8 encuentros, anotando un golazo contra River Plate que le dio la clasificación a la U a los octavos de final.