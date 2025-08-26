Óscar Ibáñez y el jugador de Alianza Lima que descartó a última hora en la convocatoria: "Iban a..."

Alianza Lima es el club peruano que más jugadores aportará a la selección peruana tras la última lista de convocados por Eliminatorias 2026. Óscar Ibáñez ha llamado a seis futbolistas blanquiazules para los partidos ante Uruguay y Paraguay, pero hubo uno que quedó descartado de manera repentina para sorpresa de hinchas.

Nos referimos a Piero Cari, centrocampista de 18 años que ha logrado ganarse el puesto de titular en el equipo que dirige Néstor Gorosito. El juvenil ha mostrado buen nivel durante los minutos que ha estado en el campo, pero una lesión lo mantuvo lejos de los últimos encuentros de Alianza Lima.

Según pudo informar el periodista Enrique de la Rosa, Cari iba a ser llamado para el plantel mayor de la Bicolor, dado que se espera observar a los nuevos valores en partidos de alta intensidad como Eliminatorias. Sin embargo, al ver que no estuvo incluido en la última lista de convocados para el Clásico, se optó por dejarlo fuera.

"Yo tenía la información de que iban a convocar a Piero Cari, pero como no salió en lista para el 'Clásico', iban a observarlo un poco más, ya que tuvo un desgarro de segundo grado hace aproximadamente 20 días. Entonces, podrían convocarlo hasta uno o dos días antes del partido", informó el periodista Enrique de la Rosa.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Piero Cari fue llamado como sparring en la selección peruana

Pese a no considerarlo en el plantel mayor, se optó por convocarlo a la lista de sparrings para observar su mejora e ir integrándolo a lo que significa trabajar en la Videna de cara a un partido de Eliminatoria. El centrocampista de Alianza Lima ha dado muestras de buen juego y espera ir culminando su proceso de recuperación con la selección. La idea es que Piero Cari se involucre con los demás jugadores y poco a poco tenga chance de llegar al equipo mayor.

Con Piero Cari, la lista de sparring en la selección peruana