Vale casi un millón de euros y reveló su deseo de jugar por Alianza Lima: "Me gustaría"

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y continúa firme en la lucha por el Torneo Clausura. Sin embargo, mientras el equipo se concentra en sus próximos retos, los hinchas ya empiezan a ilusionarse con lo que será la siguiente temporada. En ese contexto, un destacado futbolista uruguayo, cotizado en casi un millón, manifestó su deseo de vestirse de blanquiazul.

Nos referimos a Adrián Balboa, actual delantero de Racing Club de Argentina y que tuvo un paso por el elenco de La Victoria. Resulta que, el atacante uruguayo conversó con el programa 'Mano a Mano', donde recordó lo que fue su paso por el club y sorprendió a los hinchas al expresar públicamente su deseo de volver a jugar por Alianza Lima en la Liga 1.

El popular 'Rocky' Balboa detalló detalles sobre su salida e indicó que se quedó con el sabor amargo de haber salido por la puerta de atrás del elenco blanquiazul, razón por la cual desea volver en un futuro próximo para tener su revancha y porque tiene un gran aprecio por la institución.

"Alianza es un equipo al que le tengo mucho cariño. Estuve un año, pero en realidad jugué los primeros 6 meses porque luego vino la pandemia y ya no jugué más. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me gustaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco", reveló el jugador.

Video: Denganche

Adrián Balboa y su paso por Alianza Lima

Cabe recordar que Adrián Balboa llegó a Alianza Lima a mediados de 2019, temporada en la que disputó la recordada final frente a Deportivo Binacional. En esa primera etapa defendiendo la camiseta blanquiazul, el delantero sumó 17 partidos, en los que destacó con 5 goles y 3 asistencias.

Sin embargo, su rendimiento no se sostuvo en la campaña 2020. La paralización del torneo por la pandemia le jugó en contra y, al reanudarse la competencia, había perdido protagonismo. Finalmente, solo disputó 8 encuentros antes de marcharse a mitad de año, sin convertir goles y con apenas una asistencia.

Adrián Balboa jugó durante un año en Alianza Lima. Foto: Líbero

Adrián Balboa vale casi un millón de euros

Actualmente, Adrián Balboa atraviesa un aceptable momento deportivo en las filas de Racing Club y gracias a ello ha logrado mantener una cotización de 800 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt. Una cifra que se aleja levemente de su máximo histórico de un millón que logró en el Club Unión en 2024.

Fichajes de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025