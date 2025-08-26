0

Se filtran las palabras de Alex Valera que desataron el enojo de Hernán Barcos: "Deja de..."

Alex Valera y las palabras que le habría dicho a Hernán Barcos para que lo llame "muerto" en el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.

Diego Medina
Alex Valera y Hernán Barcos
Hernán Barcos tuvo fuerte reacción contra Alex Valera en el clásico. | Foto: GOLPERÚ
Uno de los momentos más comentados post clásico fue el cruce de palabras entre Hernán Barcos y Alex Valera. El 'Pirata' reveló que hubo una falta de respeto por parte del atacante de Universitario, por lo que no se guardó nada durante sus declaraciones a la prensa. Ante ello, se difundieron las presuntas palabras del delantero crema que desataron la furia del experimentado jugador blanquiazul.

¿Qué le dijo Alex Valera a Hernán Barcos en el clásico?

En el programa de PBO, el periodista Carlos Alberto Navarro contó lo que le dijo Alex Valera a Hernán Barcos para que lo catalogue de "muerto" y "cobarde". Según pudo conocer el comunicador, el delantero crema solo le pidió que atine a jugar fútbol y no estar reclamando al árbitro principal.

El popular 'Tigrillo' indica que eso fue considerado una "falta de respeto" por parte de Hernán Barcos, por lo que fue motivo suficiente para decirle de todo en pleno partido y agrandar su molestia con fuerte pronunciamiento a la prensa sobre el rol de Valera con la selección peruana.

"Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Valera pasar por ahí le dice 'Ya juega pelota y deja de estar reclamando'. Y para eso es una falta de respeto para el 'Pirata'", indicó.

(VIDEO: PBO Perú)

Hernán Barcos apuntó contra Alex Valera ante la prensa

Una de las polémicas entre Hernán Barcos y Alex Valera fue con relación a las declaraciones del 'Pirata', en el que expresa que él ha hecho más por el Perú que el mismo delantero de Universitario. Estas palabras han generado debate entre periodistas y aficionados por no respetar ciertos códigos de futbolistas.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", expresó Hernán Barcos al salir del Estadio Monumental.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

