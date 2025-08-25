Hernán Barcos y su fuerte mensaje tras incidente con Valera: "No es venganza, es..."

0
El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, está en el ojo de la polémica por sus declaraciones contra Álex Valera, por lo que salió a dar la cara con fuerte mensaje.

Hernán Barcos se expresó un día después de sus declaraciones contra Álex Valera. | Composición Líbero
Las polémicas declaraciones de Hernán Barcos contra Álex Valera tras el conato de bronca que tuvieron durante el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima han hecho que el 'Pirata' haya recibido una serie de críticas por parte de los hinchas cremas y un sector de la prensa. Ante la avalancha de comentarios sobre el tema, el jugador argentino sorprendió al expresarse en sus redes sociales, donde mencionó que su reacción no fue por venganza, sino por lo que le dijo el delantero peruano. "No es venganza, es ley de Newton: para cada acción hay una reacción", publicó en su historia de Instagram.

Información en desarrollo...

