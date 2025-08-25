Estadio Monumental de la 'U' aparece como "Biri Biri" en Google: usuarios cambiaron denominación

Universitario y Alianza Lima igualaron 0-0 el último domingo en una edición más del clásico del fútbol peruano por el Torneo Clausura 2025. El Estadio Monumental fue escenario donde cremas y blanquiazules no pudieron sacarse ventaja en un duelo que fue seguido también fuera de nuestro país. Google siguió de cerca todo lo ocurrido, pero llamó la atención al verse que el recinto deportivo ubicado en Ate aparecía con otro nombre.

El buscador más conocido a nivel mundial llevó las incidencias del encuentro, pero llamó poderosamente la atención porque usuarios le cambiaron la denominación al 'Coloso de Mayorazgo', presuntamente por hinchas 'Íntimos', porque hasta ahora sigue apareciendo como Estadio "Biri Biri".

En Google aparece el Estadio Monumental con la denominación "Biri Biri". Foto: Google

¿Por qué aparece el Estadio Monumental como "Biri Biri"?

Es muy conocido la rivalidad deportiva que tiene Alianza Lima y la 'U', la cual llevan sus hinchas al ciberespacio. En esta oportunidad, se especula que el nombre del Monumental que aparece en Google fue modificado por aficionados aliancistas porque ese término fue dicho por el DT victoriano, Néstor Gorosito, a inicios de año.

En febrero pasado, el 'Pipo' mencionó en entrevista previa a la vuelta contra Boca Juniors en Argentina por la fase 2 de la Copa Libertadores que La Bombonera es "Puro Biri Biri". ¿La razón? Porque consideraba que es un mito que en la cancha 'Xeneize' se sienta la presión de la hinchada, por lo que no puede cambiar la incidencia del partido.

Video: ESPN

Esta palabra argentina mencionada por el entrenador de 60 años caló mucho en la hinchada blanquiazul que ahora le habrían puesto al recinto deportivo del conjunto merengue como "Biri Biri" en el conocido buscador pues para ellos, los fanáticos de Universitario no se siente presión cuando les toca jugar ahí.

Hinchas de Alianza Lima habrían cambiado el nombre del Estadio Monumental en Google por "Biri Biri". Foto: Universitario de Deportes

Universitario no pudo vencer a Alianza Lima

A pesar que los dirigidos por Jorge Fossati fueron los amplios dominadores de las acciones durante los 90 minutos y que el rival se llegó a quedar con dos hombres menos por las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés en el segundo tiempo, Universitario no pudo replicar su buen juego en el marcador y solo pudo empatar sin goles con Alianza Lima. Pese al resultado negativo, los cremas son líderes del Torneo Clausura con 15 puntos, tres más que su clásico rival.