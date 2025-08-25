¡Vuelve al norte! Universitario jugará dos partidos importantes en Trujillo por el Clausura

Universitario de Deportes entró al receso del Torneo Clausura 2025 con el liderato en la tabla de posiciones del campeonato en sus manos. Tras el amargo empate en el clásico con Alianza Lima, el cuadro crema sumó 15 puntos e intentará mantener ese puesto de privilegio en las próximas fechas para lograr el tricampeonato nacional. Justamente, se reveló que dos de estos encuentros que deberá afrontar volviendo de la para los jugará en Trujillo.

Dos de los próximos rivales que tendrán los dirigidos por Jorge Fossati serán UTC y Alianza Atlético, a los que deberá enfrentar en las jornadas 10 y 12 del Clausura. Justamente estos dos duelos los deberá afrontar de visita, pero no lo hará en Cajabamba ni Sullana, sino en el Estadio Mansiche, recinto deportivo de la 'Ciudad de la Eterna Primavera'.

"Universitario de Deportes jugará de visita en el Estadio Mansiche de Trujillo ante UTC (fecha 10) y Alianza Atlético (fecha 12)", dio a conocer en las últimas horas el periodista deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta verificada de la red social x (anteriormente llamado Twitter).

Universitario enfrentará a UTC y Alianza Atlético en la ciudad de Trujillo. Foto: Universitario de Deportes

Universitario volverá a Trujillo este 2025 tras dos meses

Es preciso señalar que no será la primera vez que el cuadro merengue le toque jugar en Trujillo en la presente temporada, a pesar que no hayan equipos de dicha ciudad en la Liga 1. En junio pasado, a la 'U' le tocó visitar a Atlético Grau en el Mansiche en duelo pendiente por la tercera fecha del Apertura, el cual terminó ganando 2-0 con doblete de Álex Valera de penal.

Universitario venció a Atlético Grau en Trujillo hace dos meses por la Liga 1 2025. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Cuándo jugará Universitario ante UTC y Alianza Atlético en Trujillo?

Hasta el momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha dado a conocer la programación de los duelos de Universitario ante UTC (fecha 10) y Alianza Atlético (fecha 12) por el Torneo Clausura 2025 en Trujillo, pero se presume que contra el 'Gavilán del Norte' lo hará el fin de semana del 26 al 28 de setiembre.

Por su parte, el compromiso frente al 'Vendaval de Sullana' podría programarse para la segunda la segunda semana de octubre, más precisamente entre el viernes 10 y el domingo 12 del mismo mes.