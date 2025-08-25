Fossati dio rotunda opinión sobre el arbitraje por gol anulado a Álex Valera: "Otros intereses..."

Universitario no pudo superar a Alianza Lima y el clásico terminó en un empate sin goles. Sin embargo, una de las jugadas más polémicas del encuentro fue el gol anulado a Álex Valera por posición adelantada, decisión que tras la revisión del VAR desató la molestia de los hinchas cremas. Frente a ello, el DTJorge Fossati no dudó en pronunciarse y lanzó un potente comentario sobre el arbitraje.

Durante la conferencia de prensa, el técnico de Universitario fue consultado por el evidente malestar que mostró contra el desempeño del árbitro Jordi Espinoza en el Estadio Monumental. Al respecto, Fossati no dudó en manifestar públicamente su incomodidad y lanzó una grave denuncia sobre el arbitraje.

El 'Nonno' en un inicio intentó evitar referirse al tema, señalando que podría sonar como una excusa por no haber conseguido la victoria. Sin embargo, luego no dudó en salir al frente y denunció que hubo muchos detalles que pasaron desapercibidos porque, según él, "hay otros intereses".

"Hay tantas cosas par hablar (sobre el arbitraje). Cuando no se gana suena a excusa, pero hay 50 detalles para ver. No todos la quieren ver porque hay otros intereses, pero es normal que nosotros veamos del lado de Universitario y que desde Alianza se mire sin ser objetivos, es lógico", expresó Jorge Fossati

Video: GOLPERÚ

Jorge Fossati criticó al VAR por el gol anulado a Álex Valera

Asimismo, el estratega uruguayo volvió a cuestionar el desempeño de los árbitros, señalando que no quisieron "ver la verdad" tras los polémicos cobros en las faltas y las tarjetas. Del mismo modo, se pronunció nuevamente en contra del VAR por la polémica revisión del gol de Álex Valera, criticando que la línea azul atravesaba el cuerpo del delantero.

“Los que deberían estar en el medio deberían ver la verdad. Les sugiero a lo que que quieren ver la verdad que repasen lo que fue el partido, el concepto de las amarillas, el cobro de faltas. Una vez más veo las líneas del VAR y una vez más veo la línea azul atravesando al jugador nuestro (Álex Valera). Nunca lo había visto en ningún lado", añadió el técnico.

Álvaro Barco criticó al arbitraje contra Alianza Lima

No obstante, Jorge Fossati no fue el único que salió al frente para cuestionar el desempeño arbitral, pues el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, también criticó el accionar del juez Jordi Espinoza e indicó que "hay mejores arbitros"

"Quiero estar con apreciaciones alturadas o voy a tratar de no molestarme, pero yo lo dije desde antes, no me gustaba la designación de este árbitro. Creo que hay otros muchos mejores y de más experiencia. Me parece que se equivocó mucho en el criterio y la designación de amarillas que a veces uno no entiende. El partido debió jugarse muchos más minutos. El arbitraje no fue determinante, pero no me gustó mucho", manifestó.