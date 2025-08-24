Álvaro Barco arremetió contra el VAR tras el gol anulado a Valera en el clásico: "Me parece..."

El empate de Universitario ante Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano por el Torneo Clausura 2025 ha dejado con un gran sinsabor en tienda crema porque creen que pudieron haber conseguido un resultado favorable, sobre todo si le anularon un polémico gol a Álex Valera por posición adelantada. Sobre eso se refirió Álvaro Barco, quien fue crítico con el VAR por esa jugada.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental, el director deportivo de la 'U' señaló que no logra entender la tecnología del videoarbitraje y aseguró que es sumamente riesgosa porque buscan darle una mano a las decisiones de los jueces y asistentes. Además, mencionó que el club no presentará reclamos ante lo ocurrido, pero sí buscará pactar una reunión con la CONAR.

"No va a haber un reclamo propiamente, pero vamos a volver a intentar reunirnos con los árbitros porque no logro entender esta tecnología que se aplica en el VAR porque me parece sumamente riesgosa. Veo que hay un sesgo tratando de todos los medios de sustentar o darle una mano a las decisiones que el árbitro o juez de línea deciden"

En esa misma línea, Barco fue punzante al señalar que el VAR debe pedir al operador para que en los próximos días se pueda confirmar si en realidad el gol de Valera fue bien o mal anulado, utilizando otras cámaras y ángulos, así como con una tecnología diferente.

"Para poder cerciorarnos con toda seguridad, el VAR tiene que pedirle al operador para que en cuatro o cinco días, con otras cámaras y ángulos, de alguna manera pueda confirmar si fue gol o no", agregó el directivo del cuadro crema en zona mixta.

Álvaro Barco también criticó al árbitro Jordi Espinoza

Si hubo alguien que encendió la polémica previo al clásico fue Álvaro Barco, pues mostró su descontento con la elección de Jordi Espinoza como árbitro del partido. Después del pitido final también se refirió sobre el juez principal de la contienda, asegurando que se equivocó notoriamente en sus decisiones y en su criterio para sacar tarjetas amarillas.

"Quiero estar con apreciaciones alturadas o voy a tratar de no molestarme, pero yo lo dije desde antes, no me gustaba la designación de este árbitro. Creo que hay otros muchos mejores y de más experiencia. Me parece que se equivocó mucho en el criterio y la designación de amarillas que a veces uno no entiende. El partido debió jugarse muchos más minutos. El arbitraje no fue determinante, pero no me gustó mucho", declaró.

¿Cómo fue el gol anulado a Álex Valera en el Universitario vs. Alianza Lima?

Cuando se jugaban 23 minutos del primer tiempo, Álex Valera marcó lo que iba a ser el 1-0 para Universitario sobre Alianza Lima, aprovechando un rebote dejado por el arquero Guillermo Viscarra en el área chica de un remate de Jesús Castillo. Sin embargo, el juez de línea anula el tanto por posición adelantada del delantero, la cual fue muy fina y eso fue ratificado por el VAR.

Video: GOLPERU