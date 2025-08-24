Exárbitro FIFA pone fin a la polémica y aclara si fue gol de Alex Valera a Alianza: "El VAR..."

Una de las polémicas que se vivió en el clásico entre Universitario vs Alianza Lima fue el gol anulado a Alex Valera en la primera parte. Todo el Estadio Monumental retumbó con la anotación de su delantero, pero finalmente el VAR confirmó un fuera de juego que generó dudas en la audiencia.

Bajo esta premisa, el exárbitro FIFA, Miguel Ángel Scime, rompió su silencio en redes sociales para aclarar su punto de vista ante esta anotación que pudo haber cambiado el rumbo del partido. En un duelo estratégico y cortado, este gol pudo haber sido significativo para tres puntos claves a los cremas.

Sin embargo, el también asesor de la FIFA en tiempos memorables, acepta que la labor del VAR en el clásico ha sido óptima y más en el tanto anulado de Alex Valera. Para el exjuez internacional, estuvo bien invalidado la anotación del delantero crema por claro offside.

"Universitario vs Alianza Lima. Arbitro: J. Espinoza. VAR: A. Villanueva. Gol bien anulado, la decisión de campo lo complemento el VAR, buen trazado de líneas. Primer tiempo 0 : 0", informó el exárbitro FIFA a través de su cuenta de 'X'.

Exárbitro FIFA asegura que sí estuvo bien anulado el gol de Alex Valera.

Para Miguel Ángel Scime, el trazado de líneas estuvo correcta, por lo que no existe polémica como en el anterior encuentro de Universitario ante Sport Huancayo que generó un malestar en la directiva de los 'merengues'. Lo cierto es que hay respaldo a la terna arbitral por su rol en un partido de alta relevancia.

Así fue el gol anulado de Alex Valera