Álvaro Barco, gerente deportivo de la U, dejó firme comentario sobre Alianza: "Parece absurdo..."

Universitario igualó en casa ante Alianza Lima y se ubica como único líder del Torneo Clausura 2025. En medio de ello, Álvaro Barco, actual gerente deportivo de los cremas, no se guardó nada en diálogo con GOLPERÚ y dio firme comentarios sobre el rol de los blanquiazules a lo largo de los 90 minutos.

En una entrevista con el canal en mención, el directivo sacó cara por el equipo y valoró todo el esfuerzo que hicieron, pese a los pocos días de descanso que tuvieron luego de su choque ante Palmeiras por Copa Libertadores. Y es que el conjunto crema fue el que más corrió y que tuvo la gran chance de llevarse la victoria.

Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de dirigirse a Alianza Lima por todo lo que se vio en el campo de juego. No se explica como el cuadro blanquiazul se conformaba con el empate, sabiendo que eran los que más necesitaban de la victoria para pelear el Torneo Clausura.

"Perdimos una gran oportunidad, pero orgulloso por el esfuerzo de este equipo. Al final el equipo se ha comportado a gran altura, mejor que el otro equipo desde el primer momento. Ya era evidente que el otro equipo firmaba el empate, al final me parece absurdo que el empate, de alguna manera, lo festejen, porque sin duda era el equipo que más necesitaba de los puntos, pero nosotros también. No nos vamos contentos porque estábamos de local", declaró.

Álvaro Barco criticó arbitraje en el Universitario vs Alianza Lima

Muy aparte de referirse a Alianza Lima, también dio unas palabras sobre el arbitraje que fue liderado por Jordi Espinoza. Si bien afirma que no fue determinante sus decisiones para el trámite de juego, en término generales no le agradó.

"Pensé que iba a ser mucho mejor. Esa diversidad de criterios en amarillas complica. Hace que los jugadores no entiendan las decisiones. Al final creo que el partido debió jugarse muchos más minutos. No ha sido determinante, pero no me gustó", apuntó.