Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura tras el clásico

'Tito' Ordóñez realizó polémico gesto en el Monumental y desató el enojo de hinchas cremas

Cámaras de GOLPERU captaron el gesto que realizó 'Tito' Ordóñez en el Estadio Monumental, en la previa del clásico Universitario vs Alianza Lima.

Redacción Líbero
El polémico gesto que realizó 'Tito' Ordóñez en el Estadio Monumental
En la previa del clásico entre Universitario contra Alianza Lima, cámaras de GOLPERU captaron a 'Tito' Ordóñez tomándose una foto en el campo del Estadio Monumental. Lo que desató el enojo de los hinchas cremas, fue el gesto que realizó el delegado blanquiazul con las manos.

En redes sociales, fanáticos de Universitario cuestionaron a 'Tito' Ordóñez y señalaron que es una falta de respeto contra el cuadro crema.

"Provocando a la gente en el Estadio", "Está generando violencia", fueron algunos de los tuits de los internautas identificados con Universitario de Deportes.

Usuario expresó su incomodidad por el gesto de 'Tito' Ordóñez

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el empate ante Universitario?

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, analizó sobre el clásico ante Universitario. Resaltó que el primer tiempo el cuadro crema dominó las acciones, pero no generó muchas ocasiones claras de gol.

"Creo que el primer tiempo la U jugó bien. Nos presionó bien. Nos faltó juntar más en el medio. Pero aún así tampoco es que hayan tenido muchas claras ni que nos hayan dominado", indicó el 'León'.

