Guillermo Enrique dio rotundo calificativo a Carabalí tras el clásico: "Es un..."

Universitario y Alianza Lima empataron sin goles en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El resultado no fue el que ambos equipos esperaban, por lo que generó diversas reacciones en los hinchas y propios jugadores como fue el caso de Guillermo Enrique.

Tras el pitazo final del árbitro, el futbolista blanquiazul analizó lo que fue este encuentro que dejó una desazón en ambas escuadras luego de haber buscado el gol durante los 90 minutos. El 0-0 ha sido una gran noticia para sus principales perseguidores en la parte superior de la tabla de posiciones.