Así fue recibido Alianza Lima por hinchas de Universitario en el estadio Monumental - VIDEO

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, siendo el partido más importante de la jornada entre dos de los candidatos para conquistar el título de la temporada. La expectativa creció en el Estadio Monumental, sobre todo cuando miembros del plantel blanquiazul pisaron el terreno de juego.

PUEDES VER: Conmebol sorprende y abre expediente disciplinario a Alianza Lima tras victoria ante U Católica

Y es que previo al inicio del clásico del fútbol peruano, y poco antes de que inicie el calentamiento respectivo, el elenco ‘íntimo’ salió a la cancha mientras los aficionados merengues seguían ingresando al recinto deportivo. Desde las tribunas no dudaron en darle un particular recibimiento al rival.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Universitario ante Alianza Lima?

De acuerdo a las imágenes de la transmisión de GolPerú, la hinchada local que se encontraba dentro del Estadio Monumental empezó a corear con más fuerza las canciones que identifican a la ‘U’, mientras el plantel visitante se encontraba en el campo haciendo el reconocimiento previo.

Cabe señalar que el cuadro crema llega a este compromiso por el Torneo Clausura con un empate 1-1 en su visita a Sport Huancayo la jornada anterior, por lo que saldrá a proponer su juego desde el inicio con el apoyo de sus hinchas, conscientes que al frente tienen a un duro rival dirigido por Néstor Gorosito.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Universitario vs Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura: