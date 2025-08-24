0
EN DIRECTO
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de hoy
EN VIVO
Universitario vs Alianza Lima ONLINE por GOLPERÚ

La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Valera en el Universitario vs Alianza: "Muerto...."

Alex Valera y Hernán Barcos se enfrentaron luego de la dura falta de Jesús Castillo a un jugador de Alianza. El delantero argentino lanzó una dura frase al ariete de Universitario en el clásico peruano.

Luis Blancas
La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza Lima
La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate para disputar una nueva edición del clásico peruano. Este emocionante encuentro está provocando que ambos clubes disputen cada balón como si fuera el último, lo que ha llevado a que jugadores como Hernán Barcos y Alex Valera terminen enfrentándose incluso con intercambios de duras palabras.

Pedro Aquino dio fuerte calificativo sobre Alianza Lima previo a su posible debut ante Universitario

PUEDES VER: Pedro Aquino fue tajante y dio firme calificativo sobre Alianza Lima: "Es un..."

A los 10 minutos del primer tiempo entre Universitario vs Alianza, Guillermo Enrique tuvo un balón profundo hacia el arco de Sebastián Britos; sin embargo, llegó Jesús Castillo para cortarlo y le ocasionó una dura falta, lo que generó su amonestación.

Video: GOL PERÚ

Esto hizo que el técnico crema Jorge Fossati y todo el plantel merengue salieran al frente a reclamar en contra de lo cobrado, ya que para ellos no hubo nada y el lateral aliancista se tiró al suelo.

Con toda la euforia encima y los jugadores en discusión, ocasionó que Hernán Barcos se enfrentara a Alex Valera por reclamar muy fuerte que no fue falta. Entre labios se pudo observar que el delantero de Alianza Lima le dijo "muert*, cag*n de mierd*" al ariete de Universitario de Deportes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario vs Alianza Lima EN VIVO POR INTERNET GRATIS vía GOLPERÚ

  2. [GOLPERÚ EN VIVO HOY] Universitario vs Alianza Lima ONLINE GRATIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano