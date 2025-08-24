La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Valera en el Universitario vs Alianza: "Muerto...."

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate para disputar una nueva edición del clásico peruano. Este emocionante encuentro está provocando que ambos clubes disputen cada balón como si fuera el último, lo que ha llevado a que jugadores como Hernán Barcos y Alex Valera terminen enfrentándose incluso con intercambios de duras palabras.

A los 10 minutos del primer tiempo entre Universitario vs Alianza, Guillermo Enrique tuvo un balón profundo hacia el arco de Sebastián Britos; sin embargo, llegó Jesús Castillo para cortarlo y le ocasionó una dura falta, lo que generó su amonestación.

Video: GOL PERÚ

Esto hizo que el técnico crema Jorge Fossati y todo el plantel merengue salieran al frente a reclamar en contra de lo cobrado, ya que para ellos no hubo nada y el lateral aliancista se tiró al suelo.

Con toda la euforia encima y los jugadores en discusión, ocasionó que Hernán Barcos se enfrentara a Alex Valera por reclamar muy fuerte que no fue falta. Entre labios se pudo observar que el delantero de Alianza Lima le dijo "muert*, cag*n de mierd*" al ariete de Universitario de Deportes.