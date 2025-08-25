Álex Valera dio tajante comentario sobre discusión con Hernán Barcos en el clásico: "Una..."

El clásico entre Universitario vs Alianza Lima terminó sin un vencedor en el marcador, pero estuvo cargado de impactante momentos. Uno de los más llamativos fue la fuerte discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos, en la que el delantero argentino lanzó varios improperios contra el atacante crema. Al finalizar el encuentro, Valera no dudó en pronunciarse con firmeza sobre su cruce con el ‘Pirata’.

Álex Valera se refirió a la discusión con Hernán Barcos

Álex Valera fue uno de los protagonistas más buscados en la zona mixta tras el clásico, luego del tenso cruce que tuvo con Hernán Barcos. En conversación con Radio Ovación, el delantero crema fue consultado sobre lo que motivó al atacante argentino a lanzarle una serie de improperios durante el encuentro.

Lejos de avivar la polémica, Valera restó importancia al hecho y explicó que todo se debió a la intensidad del partido. Señaló que no es la primera vez que ocurre en un clásico y que forma parte de la calentura propia del juego, dejando claro que todo quedó en la cancha.

Video: Radio Ovación

"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásico. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura del partido y creo que ahí queda", expresó el delantero.

Así fue la fuerte discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos

Los delanteros de Alianza Lima y Universitario tuvieron un fuerte encontronazo durante los primeros minutos del primer tiempo. Hernán Barcos perdió los papeles y le lanzó una fuerte frase a Álex Valera: "Muerto, cag** de mie***", dijo.

Hernán Barcos criticó a Álex Valera

Por su parte, Hernán Barcos también se pronunció por lo sucedido y sorprendió al arremeter públicamente a Álex Valera. El 'Pirata' indicó que el delantero crema le faltó el respeto y lo criticó al recordar cuando se negó formar parte de la convocatoria de la selección peruana.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", declaró el atacante blanquiazul.