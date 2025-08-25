- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Lanús vs. River Plate
- Banco de la Nación
Álex Valera dio tajante comentario sobre discusión con Hernán Barcos en el clásico: "Una..."
El delantero de Universitario, Álex Valera se refirió de forma rotunda al fuerte enfrentamiento que tuvo con Hernán Barcos durante el clásico ante Alianza Lima. ¿Qué dijo?
El clásico entre Universitario vs Alianza Lima terminó sin un vencedor en el marcador, pero estuvo cargado de impactante momentos. Uno de los más llamativos fue la fuerte discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos, en la que el delantero argentino lanzó varios improperios contra el atacante crema. Al finalizar el encuentro, Valera no dudó en pronunciarse con firmeza sobre su cruce con el ‘Pirata’.
PUEDES VER: Jorge Fossati dio firme concepto sobre la actuación de la 'U' en el clásico: "Un equipo..."
Álex Valera se refirió a la discusión con Hernán Barcos
Álex Valera fue uno de los protagonistas más buscados en la zona mixta tras el clásico, luego del tenso cruce que tuvo con Hernán Barcos. En conversación con Radio Ovación, el delantero crema fue consultado sobre lo que motivó al atacante argentino a lanzarle una serie de improperios durante el encuentro.
Lejos de avivar la polémica, Valera restó importancia al hecho y explicó que todo se debió a la intensidad del partido. Señaló que no es la primera vez que ocurre en un clásico y que forma parte de la calentura propia del juego, dejando claro que todo quedó en la cancha.
Video: Radio Ovación
"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásico. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura del partido y creo que ahí queda", expresó el delantero.
Así fue la fuerte discusión entre Álex Valera y Hernán Barcos
Los delanteros de Alianza Lima y Universitario tuvieron un fuerte encontronazo durante los primeros minutos del primer tiempo. Hernán Barcos perdió los papeles y le lanzó una fuerte frase a Álex Valera: "Muerto, cag** de mie***", dijo.
Hernán Barcos criticó a Álex Valera
Por su parte, Hernán Barcos también se pronunció por lo sucedido y sorprendió al arremeter públicamente a Álex Valera. El 'Pirata' indicó que el delantero crema le faltó el respeto y lo criticó al recordar cuando se negó formar parte de la convocatoria de la selección peruana.
"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él", declaró el atacante blanquiazul.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90