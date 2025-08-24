0
¡LO ÚLTIMO!
La lista de convocados de la selección peruana

Jorge Fossati dio firme concepto sobre la actuación de la 'U' en el clásico: "Un equipo..."

El DT de Universitario, Jorge Fossati, no se guardó nada y dejó un contundente análisis sobre los cremas en el empate ante Alianza Lima en el clásico.

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati se refirió al rendimiento de Universitario en el clásico ante Alianza Lima.
Jorge Fossati se refirió al rendimiento de Universitario en el clásico ante Alianza Lima. | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes impuso condiciones, pero no pudo romper el empate sin goles ante Alianza Lima en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025. Este resultado no ha dejado muy contentos a los cremas, pero el DT Jorge Fossati hizo un análisis frío de la actuación de sus dirigidos en el clásico.

Anderson Santamaría habló sobre Alianza Lima.

PUEDES VER: Anderson Santamaría da firme calificativo a Alianza Lima tras el clásico: "Un equipo que…"

El entrenador uruguayo aseguró ante los medios de comunicación que la 'U' fue superior al conjunto blanquiazul durante los 90 minutos, destacando que lograron hacer que su rival no logre inquietar la portería defendida por Sebastián Britos, pese a que tuvieron al frente a un equipo con buenos jugadores.

"Universitario hoy fue superior a un gran equipo como tiene Alianza en todo el desarrollo del partido. En el primer tiempo, Alianza no pegó ninguna vez al arco, en el segundo tampoco al arco, pero si tiene una desviada. Nosotros tuvimos varias, pero sin entrar más en detalles, futbolísticamente hablando fuimos superiores a un gran equipo, con grandes jugadores peruanos y extranjeros", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Fossati se mostró orgulloso de sus jugadores y de dirigirlos

En esa misma línea, el 'Nonno' recalcó que el elenco merengue mereció obtener el triunfo frente a los 'Íntimos de La Victoria' porque hizo todo lo posible para lograrlo. Además, se mostró orgulloso por la forma como sus jugadores afrontaron el clásico, así como del hecho de dirigir a su plantel.

"Posiblemente sí hubo algún rendimiento individual que no fue lo mejor que pudo tener y, sin ningún tipo de dudas, haber hecho este partido en las condiciones que nosotros jugamos, es para estar más que orgulloso de este plantel. Lamentamos el empate porque uno siempre quiere ganar, pero si hubo un equipo que hizo méritos para ganarlo fue Universitario. Orgulloso de ser entrenador de este grupo", agregó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

  2. El polémico gesto de Carlos Zambrano a los hinchas de Universitario cuando se retiró de la cancha

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano