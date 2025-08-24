Jorge Fossati dio firme concepto sobre la actuación de la 'U' en el clásico: "Un equipo..."

Universitario de Deportes impuso condiciones, pero no pudo romper el empate sin goles ante Alianza Lima en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2025. Este resultado no ha dejado muy contentos a los cremas, pero el DT Jorge Fossati hizo un análisis frío de la actuación de sus dirigidos en el clásico.

El entrenador uruguayo aseguró ante los medios de comunicación que la 'U' fue superior al conjunto blanquiazul durante los 90 minutos, destacando que lograron hacer que su rival no logre inquietar la portería defendida por Sebastián Britos, pese a que tuvieron al frente a un equipo con buenos jugadores.

"Universitario hoy fue superior a un gran equipo como tiene Alianza en todo el desarrollo del partido. En el primer tiempo, Alianza no pegó ninguna vez al arco, en el segundo tampoco al arco, pero si tiene una desviada. Nosotros tuvimos varias, pero sin entrar más en detalles, futbolísticamente hablando fuimos superiores a un gran equipo, con grandes jugadores peruanos y extranjeros", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Fossati se mostró orgulloso de sus jugadores y de dirigirlos

En esa misma línea, el 'Nonno' recalcó que el elenco merengue mereció obtener el triunfo frente a los 'Íntimos de La Victoria' porque hizo todo lo posible para lograrlo. Además, se mostró orgulloso por la forma como sus jugadores afrontaron el clásico, así como del hecho de dirigir a su plantel.

"Posiblemente sí hubo algún rendimiento individual que no fue lo mejor que pudo tener y, sin ningún tipo de dudas, haber hecho este partido en las condiciones que nosotros jugamos, es para estar más que orgulloso de este plantel. Lamentamos el empate porque uno siempre quiere ganar, pero si hubo un equipo que hizo méritos para ganarlo fue Universitario. Orgulloso de ser entrenador de este grupo", agregó.