Erick Osores arremetió contra Alex Valera y respaldó a Hernán Barcos tras polémica: "Un jugador..."

Uno de los episodios del clásico que se sigue comentando en estos días es con relación al cruce de palabras entre Hernán Barcos y Alex Valera. Ambos jugadores se dijeron de todo en el campo del Estadio Monumental, pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones del 'Pirata' contra el atacante peruano.

Bajo este panorama, el periodista Erick Osores no calló durante el programa "Fútbol en América" y respaldó las palabras de Barcos con respecto a la negativa de 'Valegol' por jugar en la selección peruana. Para el también conductor de TV, el delantero crema no debería estar en la lista de convocados por estar en una disyuntiva por vestir la Bicolor.

"Yo no convocaría a Valera a la selección, en eso coincido con Hernán Barcos. No lo convocaría, un jugador que te dice sí, que te dice no. Yo creo que eso no se hace en ninguna circunstancia a menos que sea un motivo", expresó Erick Osores.

Óscar del Portal explicó la no convocatoria de Alex Valera

Previo a ser desconvocado de la selección peruana por lesión, Óscar del Portal manifestó públicamente que si Hernán Barcos ha expuesto el caso de Alex Valera a nivel nacional, es porque desde tienda blanquiazul tienen información sobre su negativa a jugar por la Bicolor.

"Públicamente se dio a conocer que Valera no iba a la selección peruana por temas personales. Sin embargo, Barcos dice que se borró de la selección y que los problemas personales eran para maquillar una decisión propia de no querer estar. Si Barcos dice eso es porque los jugadores de Alianza Lima tienen información", indicó.

Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana

El delantero de Universitario, Alex Valera, fue convocado por Óscar Ibáñez para la última fecha doble de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. Sin embargo, el atacante terminó lesionado tras el clásico y desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciaron que quedó desafectado para esta fecha FIFA.