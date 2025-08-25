0
La lista de convocados de la selección peruana
River Plate vs Lanús EN VIVO vía ESPN Premium y Disney+

Guerrero dejo rotundo comentario por polémica discusión entre Barcos y Valera: "Absolutamente..."

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre la discusión entre Hernán Barcos y Álex Valera en el clásico y dejó una declaración tajante al respecto. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Alianza Lima
Paolo Guerrero se refirió a la polémica discusión entre Barcos y Valera | Composición: Líbero
Alianza Lima y Universitario empataron sin goles en el clásico disputado en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Uno de los momentos más polémicos fue el tenso cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera en los primeros minutos, sobre el cual Paolo Guerrero, ausente por lesión, se pronunció de forma contundente ante lo sucedido.

Jean Ferrari dio fuerte opinión sobre Hernán Barcos tras discusión con Álex Valera

Durante la salida de los entrenamientos de este lunes de Alianza Lima, el ‘Depredador’ fue interceptado por las cámaras del medio digital D’Pase y consultado sobre sus sensaciones tras el resultado del clásico. El delantero aseguró que consideraba que fue un marcador justo.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Jean Ferrari respecto a la fuerte discusión entre Hernán Barcos y Álex Valera, donde el argentino terminó insultando al delantero crema. Ante esto, Guerrero decidió no entrar en polémicas y se negó a comentar al respecto.

Video: D'Pase

No tengo absolutamente nada que declarar al respecto porque no toco ese tema (sobre las declaraciones de Barcos contra Alex Valera)”, fue la tajante respuesta del capitán de Alianza Lima ante la consulta.

Hernán Barcos y Álex Valera se pronunciaron tras su enfrentamiento

El primero en pronunciarse fue Hernán Barcos, quien sorprendió a todos al criticar públicamente a Álex Valera: "Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, declaró el 'Pirata'.

Así fue el fuerte cruce de palabras entre Hernán Barcos y Álex Valera

Por su parte, Álex Valera intentó evitar alimentar la polémica e indicó que se trató de una jugada propia de la intensidad del clásico. "Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásico. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura del partido y creo que ahí queda", aseguró.

Angel Curo
