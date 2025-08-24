El polémico gesto de Carlos Zambrano a los hinchas de Universitario cuando se retiró de la cancha

Universitario y Alianza Lima se repartieron los puntos en la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 luego de empatar 0-0 en el Estadio Monumental de Ate, lo que generó diversas reacciones. Finalizado el encuentro, una cámara captó la impensada reacción de Carlos Zambrano cuando abandonaba el terreno de juego.

Y es que el zaguero blanquiazul, de gran labor en el clásico del fútbol peruano, tuvo polémicos gestos con algunos hinchas en las tribunas del recinto deportivo mientras se dirigía a los vestuarios junto al plantel de Néstor Gorosito. La escena se registró en medio de los cánticos desde las tribunas.

¿Qué hizo Carlos Zambrano tras el Universitario vs Alianza Lima?

De acuerdo a las imágenes compartidas por GolPerú, el ‘Kaiser’ salía de la cancha en medio de las arengas y cánticos muy conocidos de la ‘U’, lo que generó la inmediata respuesta del zaguero peruano. Mirando al sector de Occidente, el futbolista levantó las manos de forma particular y luego siguió su camino.

(Video: GolPerú)

Luego del paso de Carlos Zambrano, los demás integrantes del plantel blanquiazul continuaron caminando por dicho lugar con dirección a sus camerinos, pero nadie más reaccionó a la hinchada merengue que no paraba de alentar al club de sus amores, pese al amargo empate.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Luego del empate sin goles ante Universitario en el Estadio Monumental, Alianza Lima enfrentará por la fecha 8 del Torneo Clausura a Deportivo Garcilaso, buscando avanzar a la cima de la tabla de posiciones.