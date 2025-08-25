El empate en el clásico jugado entre Universitario vs Alianza Lima dejó más abierta la definición del Torneo Clausura 2025, pues la clasificación y tabla dice que ahí todo puede suceder, sobre todo por la mínima diferencia que tiene la 'U', Sporting Cristal, Alianza, Cusco FC y Garcilaso en los puntajes. Mira cuál será la programación de partidos tras la fecha FIFA.

Partidos que definirán al Torneo Clausura 2025:

Universitario Sporting Cristal Cusco FC Garcilaso Alianza Lima Fecha 8 Melgar (V) Cusco FC (V) Sporting Cristal (L) Alianza Lima (V) Garcilaso (L) Fecha 9 Descansa (tocaba Binacional) Alianza Atlético (L) Ayacucho FC (V) Melgar (L) Los Chankas (V) Fecha 10 UTC (V) Juan Pablo II (V) ADT (L) Descansa (tocaba Binacional) Comerciantes Unidos (L) Fecha 11 Cusco FC (L) Descansa Universitario (V) UTC (L) Cienciano (V) Fecha 12 Alianza Atlético (V) Ayacucho FC (L) Garcilaso (L) Cusco FC (V) Atlético Grau (L) Fecha 13 Juan Pablo II (L) ADT (V) Los Chankas (V) Alianza Atlético (L) Alianza Universidad (V) Fecha 14 Sporting Cristal (V) Universitario (L) Comerciantes Unidos (L) Juan Pablo II (v) Sport Boys (L) Fecha 15 Ayacucho FC (L) Garcilaso (V) Cienciano (V) Sporting Cristal (L) Sport Huancayo (V) Fecha 16 ADT (V) Los Chankas (L) Atlético Grau (L) Ayacucho (V) Descansa Fecha 17 Descansa Comerciantes Unidos (V) Alianza Huánuco ((V) ADT (L) Melgar (L) Fecha 18 Garcilaso (L) Cienciano (L) Sport Boys (L) Universitario (V) Descansa (tocaba Binacional) Fecha 19 Los Chankas (V) Atlético Grau (V) Sport Huancayo (V) Descansa UTC (L)

El Torneo Clausura entrará a fase decisiva y los grandes protagonistas del campeonato peruano se juegan todo en las últimas fechas. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso pelean punto a punto por quedarse con el título y asegurar un lugar en la definición nacional.

Viendo la programación de encuentros que se realizarán, el equipo cusqueño es el que mejor panorama tiene al poseer más partidos por disputar, pues ya descansó en las dos jornadas que le correspondían. De otro lado, Alianza Lima ya jugó sus dos encuentros claves (ante la 'U' y Cristal).

Mientras que los 'celestes' tienen una fecha más que los 'compadres', con lo que puede sacar toda la ventaja para recuperar la punta si gana sus duelos. En cambio, los de Jorge Fossati deben hacer lo suyo y esperar que sus contrincantes más cercanos no le saquen provecho en su descanso. Todo puede pasar.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 7 7 15 2. Sporting Cristal 6 11 14 3. Cusco FC 5 6 13 4. Deportivo Garcilaso 7 5 13 5. Alianza Lima 7 2 12 6. Sport Huancayo 7 0 9 7. Melgar 7 -1 9 8. Los Chankas 5 -3 9 9. Cienciano 6 2 8 10. Alianza Universidad 6 -2 7 11. ADT 6 -4 7 12. Alianza Atlético 5 1 6 13. Juan Pablo II 6 -2 6 14. Comerciantes Unidos 6 -3 5 15. Atlético Grau 6 -4 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 7 -7 4 18. UTC 5 -4 2 19. Binacional - - -

Binacional fue retirado de la competencia.