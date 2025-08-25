0
La lista de convocados de la selección peruana

Así se define el Clausura: partidos decisivos de Universitario, Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso

La Liga 1 2025 llega a su etapa más intensa pues la definición del Torneo Clausura se dará tras la fecha FIFA con partidos al rojo vivo. Mira la programación que se avecina.

Shirley Marcelo
Así se definirá el Torneo Clausura.
Así se definirá el Torneo Clausura. | composición Líbero
El empate en el clásico jugado entre Universitario vs Alianza Lima dejó más abierta la definición del Torneo Clausura 2025, pues la clasificación y tabla dice que ahí todo puede suceder, sobre todo por la mínima diferencia que tiene la 'U', Sporting Cristal, Alianza, Cusco FC y Garcilaso en los puntajes. Mira cuál será la programación de partidos tras la fecha FIFA.

Partidos que definirán al Torneo Clausura 2025:

UniversitarioSporting CristalCusco FCGarcilasoAlianza Lima
Fecha 8Melgar (V)Cusco FC (V)Sporting Cristal (L)Alianza Lima (V)Garcilaso (L)
Fecha 9Descansa (tocaba Binacional)Alianza Atlético (L)Ayacucho FC (V)Melgar (L)Los Chankas (V)
Fecha 10UTC (V)Juan Pablo II (V)ADT (L)Descansa (tocaba Binacional)Comerciantes Unidos (L)
Fecha 11Cusco FC (L)DescansaUniversitario (V)UTC (L)Cienciano (V)
Fecha 12Alianza Atlético (V)Ayacucho FC (L)Garcilaso (L)Cusco FC (V)Atlético Grau (L)
Fecha 13Juan Pablo II (L)ADT (V)Los Chankas (V)Alianza Atlético (L)Alianza Universidad (V)
Fecha 14Sporting Cristal (V)Universitario (L)Comerciantes Unidos (L)Juan Pablo II (v)Sport Boys (L)
Fecha 15Ayacucho FC (L)Garcilaso (V)Cienciano (V)Sporting Cristal (L)Sport Huancayo (V)
Fecha 16ADT (V)Los Chankas (L)Atlético Grau (L)Ayacucho (V)Descansa
Fecha 17DescansaComerciantes Unidos (V)Alianza Huánuco ((V)ADT (L)Melgar (L)
Fecha 18Garcilaso (L) Cienciano (L)Sport Boys (L)Universitario (V)Descansa (tocaba Binacional)
Fecha 19Los Chankas (V)Atlético Grau (V)Sport Huancayo (V)DescansaUTC (L)

El Torneo Clausura entrará a fase decisiva y los grandes protagonistas del campeonato peruano se juegan todo en las últimas fechas. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso pelean punto a punto por quedarse con el título y asegurar un lugar en la definición nacional.

Viendo la programación de encuentros que se realizarán, el equipo cusqueño es el que mejor panorama tiene al poseer más partidos por disputar, pues ya descansó en las dos jornadas que le correspondían. De otro lado, Alianza Lima ya jugó sus dos encuentros claves (ante la 'U' y Cristal).

Mientras que los 'celestes' tienen una fecha más que los 'compadres', con lo que puede sacar toda la ventaja para recuperar la punta si gana sus duelos. En cambio, los de Jorge Fossati deben hacer lo suyo y esperar que sus contrincantes más cercanos no le saquen provecho en su descanso. Todo puede pasar.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Sport Huancayo709
7. Melgar7-19
8. Los Chankas5-39
9. Cienciano628
10. Alianza Universidad6-27
11. ADT6-47
12. Alianza Atlético516
13. Juan Pablo II6-26
14. Comerciantes Unidos6-35
15. Atlético Grau6-44
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional---

Binacional fue retirado de la competencia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

