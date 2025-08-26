Ex Real Betis y campeón de Copa América cerca de firmar por grande de la Liga 1

¡Sorpresa! Uno de los clubes grandes de la Liga 1 está cerca de incorporar a figura que salió campeón de la Copa América e incluso jugó en varios elencos importantes y reconocidos a nivel internacional, uno de ellos el Real Betis de España. El elenco nacional quiere ficharlo lo más pronto posible para buscar salir campeón del Torneo Clausura 2025. ¿De quién se trata?

Según informó el periodista Carlos Hernández mediante sus redes sociales, el asistente técnico Felipe Gutiérrez podría hacer su regreso al fútbol peruano debido a que se encuentra en conversaciones con Sport Boys. Recordemos que el exfutbolista chileno llegó a inicios de año al Callao, pero se fue a Deportes La Serena.

"Felipe Gutiérrez regresa a Sport Boys. El ex asistente de Paulucci tiene conversaciones muy avanzadas, y solo falta que se haga oficial. De no haber un giro en las últimas 24 horas, se sumará al comando técnico de Memo Vásquez. Otro viejo conocido también se sumará. Tic tac", publicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X', despertando la ilusión en los hinchas rosados.

Felipe Gutiérrez en Sport Boys.

Como asistente técnico, el sureño se desempeñó muy bien y fue parte de los mejores momentos que tuvo el cuadro rosado en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Ahora buscará revertir a dura situación que atraviesa la institución deportiva, ya que marcha en los últimos puestos de la competición nacional y puede complicarse con el tema del descenso.

Felipe Gutiérrez fue campeón de América

Así como lees, Felipe Gutiérrez disputó la Copa América 2015 y salió campeón del torneo cuando la selección chilena derrotó por penales a Argentina en aquel recordado compromiso donde la Roja obtuvo su primera estrella. También formó parte del plantel que salió subcampeón de la Copa Confederaciones en el 2017.

¿En qué clubes ha jugado Felipe Gutiérrez?

El exfutbolista jugó en los siguientes clubes: