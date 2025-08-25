La sorprendente medida que tomó Néstor Gorosito tras empatar con Universitario en el clásico

Alianza Lima no pudo desplegar su mejor versión y apenas rescató un amargo empate 0-0 frente a Universitario en el clásico válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules fueron superados durante gran parte del encuentro y terminaron complicados tras sufrir dos expulsiones. Ante esta situación, el técnico Néstor Gorosito sorprendió al tomar una radical medida con su plantel.

El cuadro 'íntimos' llegaba a este duelo con la motivación de haber conseguido su clasificación en la Copa Sudamericana y se perfilaba a dar un gran espectáculo en el Estadio Monumental. No obstante, fueron sorprendidos ante el orden táctico que planteó Universitario en el campo y no lograron imponer su juego cediendo puntos que podrían resultar cruciales en la pelea por el título de la Liga 1.

¿Qué medida tomó Néstor Gorosito tras empatar con Universitario?

Es por ello que, tras analizar los aspectos tácticos que Alianza Lima debe corregir y considerando el gran desgaste físico que arrastra el plantel después de una semana complicada, Néstor Gorosito tomó una firme decisión pensando en los próximos retos.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Gerson Cuba, el técnico argentino optó por no conceder un día libre inmediato a sus dirigidos, como suele ser costumbre. En su lugar, decidió que el equipo entrene este lunes y martes para luego gozar de cinco días de descanso continuo.

"Alianza Lima entrenará mañana (por hoy lunes) y el martes. Luego, tendrán descanso hasta el lunes 1 de septiembre", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Alianza Lima no logró vencer a Universitario y cedió puntos en el Clausura. Foto: Carlos Félix GLR

Esta medida busca que el plantel logre una idónea recuperación tras haber disputado seis partidos durante el mes, incluidos los duelos de la Sudamericana frente a Universidad Católica de Ecuador. Asimismo, permitirá al comando técnico planificar el exigente calendario de septiembre.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima afrontará su siguiente reto en la Liga 1 cuando reciba a Deportivo Garcilaso el 13 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Este compromiso será clave para los blanquiazules, que jugarán en casa con la obligación de sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por el liderato. Actualmente, el equipo íntimo se ubica en la quinta posición con 12 unidades.