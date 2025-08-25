Alianza Lima desató la polémica con su publicación tras discusión de Barcos y Valera: "Muerto"

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en la fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga 1, y durante el partido se produjo un intenso enfrentamiento entre Alex Valera y Hernán Barcos, en el cual el delantero argentino lanzó una fuerte frase al atacante peruano llamándolo "muerto".

Es por eso que, luego del partido, Universitario fue contundente al lanzar una publicación en la que pusieron la imagen de Valera celebrando un gol crema frente a Barcos con la frase: 'Sin humildad no hay grandeza'. Esto daría a entender que el argentino no tendría esta virtud y por eso actuó de esa forma contra el delantero de la selección peruana.

Universitario y su fuerte publicación contra Alianza Lima por duelo entre Barcos y Valera.

No obstante, el equipo íntimo no se quedó callado y también utilizó sus redes sociales para responder lo publicado por el conjunto crema con un crucigrama en donde le preguntan a sus hinchas a encontrar la palabra escondida.

La palabra "muerto" en el contexto que se menciona, se refiere a lo dicho por Barcos a Valera durante el clásico peruano cuando el partido estaba empatado 0 a 0 y se cobraba una falta.

La polémica publicación de Alianza Lima en respuesta a Universitario: "Muerto".

La discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza

Al minuto 10 del primer tiempo, Jesús Castillo cometió una dura falta contra Guillermo Enrique y los propios jugadores de Universitario salieron al frente para protestar que la sanción del árbitro era incorrecta, lo que provocó una discusión entre los jugadores dentro de la cancha.

Video: GOL PERÚ

En medio de esto, quienes no se controlaron y tuvieron un duro intercambio de palabras fueron Alex Valera y Hernán Barcos. En las imágenes se pudo observar que el delantero de Alianza Lima le dijo "muert*, cag*n de mierd*" al ariete de Universitario de Deportes.