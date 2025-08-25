- Hoy:
Alianza Lima desató la polémica con su publicación tras discusión de Barcos y Valera: "Muerto"
Alianza Lima no se guardó nada y dejó una fuerte publicación en contra de Alex Valera tras su enfrentamiento con Hernán Barcos en el clásico ante Universitario de Deportes.
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron en la fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga 1, y durante el partido se produjo un intenso enfrentamiento entre Alex Valera y Hernán Barcos, en el cual el delantero argentino lanzó una fuerte frase al atacante peruano llamándolo "muerto".
PUEDES VER: La fuerte discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza: "Muerto...."
Es por eso que, luego del partido, Universitario fue contundente al lanzar una publicación en la que pusieron la imagen de Valera celebrando un gol crema frente a Barcos con la frase: 'Sin humildad no hay grandeza'. Esto daría a entender que el argentino no tendría esta virtud y por eso actuó de esa forma contra el delantero de la selección peruana.Universitario y su fuerte publicación contra Alianza Lima por duelo entre Barcos y Valera.
No obstante, el equipo íntimo no se quedó callado y también utilizó sus redes sociales para responder lo publicado por el conjunto crema con un crucigrama en donde le preguntan a sus hinchas a encontrar la palabra escondida.
La palabra "muerto" en el contexto que se menciona, se refiere a lo dicho por Barcos a Valera durante el clásico peruano cuando el partido estaba empatado 0 a 0 y se cobraba una falta.La polémica publicación de Alianza Lima en respuesta a Universitario: "Muerto".
La discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera en el Universitario vs Alianza
Al minuto 10 del primer tiempo, Jesús Castillo cometió una dura falta contra Guillermo Enrique y los propios jugadores de Universitario salieron al frente para protestar que la sanción del árbitro era incorrecta, lo que provocó una discusión entre los jugadores dentro de la cancha.
Video: GOL PERÚ
En medio de esto, quienes no se controlaron y tuvieron un duro intercambio de palabras fueron Alex Valera y Hernán Barcos. En las imágenes se pudo observar que el delantero de Alianza Lima le dijo "muert*, cag*n de mierd*" al ariete de Universitario de Deportes.
