Mr. Peet sale en defensa de Hernán Barcos y apunta sin filtro contra Jean Ferrari: "Caraduras..."

Uno de las personas que no calló ante el cruce de Hernán Barcos y Alex Valera fue Mr. Peet. El periodista se pronunció públicamente sobre el incidente post clásico, dejando en claro su total defensa al 'Pirata' y arremetiendo contra quienes lo critican por haber "roto los códigos" de un futbolista profesional.

Para el comunicador Peter Arévalo, este hecho es todo una carga contra el 'Pirata' por todo lo que viene mostrando con Alianza Lima. Indica que hay personas que quieren que le vaya mal a Barcos con camiseta blanquiazul, por lo que los tildó de "caraduras".

"A Barcos hay gente que le tiene una bronca porque es crack. Hay tipos que le jo… que Hernán sea ídolo, que tenga vigencia, He visto a gente hablando de códigos, hay que ser caraduras para hablar de códigos. Se escandalizan porque es Barcos, lo tienen anotado, quieren que fracase", manifestó en el programa "A Presión".

Mr. Peet recriminó a Jean Ferrari

Como se conoce, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió a todos al brindar una conferencia de prensa desde la Videna. Dentro de sus palabras, no calló ante el cruce de palabras entre Hernán Barcos y Alex Valera, en el que pidió que el atacante de Alianza Lima pida las disculpas respectivas.

Tras sus palabras, Mr. Peet le recordó ciertos calificativos que tuvo Jean Ferrari a integrantes de Alianza Lima. Afirma que "los códigos afloran según la camiseta", por lo que reafirma su postura en que Hernán Barcos no faltó el respeto en absoluto a Alex Valera.

"Barcos no le falta el respeto a nadie. Ha contado una situación que se dio en la cancha. Me parece que lo que se opina contra Barcos tiene que ver con un chauvinismo tonto, estúpido, porque yo no vi por ejemplo cuando Ferrari y Concha insultaron a Bruno Marioni. Ahí nadie reaccionó, cuando un peruano lo hace ahí nadie dice nada. Barcos ni si quiera ha insultado y salta todo el mundo, dicen que rompió los códigos. ¿En qué momento? Los códigos afloran según la camiseta. Ferrari sale en conferencia por la FPF criticando a Barcos. ¿Por qué tendría que disculparse Hernán? ¿Alguien le dijo a Ferrari o a Jairo Concha que se disculpen cuando insultaron a Marioni y a Alianza? Nadie dijo nada porque son peruanos. Hernán no utilizó ninguno de los adjetivos que mencionaron ellos, solo dijo 'a mí no me va a venir a faltar el respeto un tipo que se negó a jugar por Perú'. ¿Dónde está la falta de códigos?", puntualizó.