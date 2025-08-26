- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
¿Por qué Alianza Lima deberá jugar en Villa El Salvador su próximo partido por Torneo Clausura?
¡Confirmado! Alianza Lima tendrá que salir de Matute y jugar en Villa El Salvador su próximo partido de local por el Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano.
Para sorpresa de algunos hinchas, Alianza Lima anunció que no jugará su próximo partido del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva, sino que lo hará en Villa El Salvador. Los aficionados deberán movilizarse para alentar al club blanquiazul que se encuentra compitiendo por el título nacional con Universitario de Deportes. Te contamos los detalles.
PUEDES VER: Posible fichaje de Universitario manda fuerte mensaje a Guerrero: "Ya hablaré con Paolo"
Como sabemos, los íntimos se encuentran luchando por salir campeones de la Liga 1 y Copa Sudamericana, pero no son sus únicos objetivos para el cierre de la temporada debido a que también buscan alzar la Liga Femenina, donde pueden ser bicampeones. Actualmente el plantel dirigido por José Letelier se encuentra en la segunda casilla del Clausura, detrás de la 'U' por diferencia de gol, y ya comunicó que jugará su próximo encuentro en el Estadio Hugo Sotil.
Recordemos que el plantel femenino de Alianza Lima usa este recinto deportivo ubicado en Villa El Salvador para disputar sus encuentros oficiales, al igual que lo hace el equipo que participa en la Liga 3. Esto se definió hace varios meses cuando el club alquiló el escenario a la Municipalidad de VES, e incluso el local dejó de llamarse Iván Elías Moreno para tener el nombre del ídolo de la selección peruana. Esta noticia no sorprendió a los hinchas más fieles, pero sí a algunos incautos.Alianza Lima enfrentará a Real Áncash por la Liga Femenina.
De momento, las blanquiazules se ubican en la segunda casilla del Torneo Clausura y deben pasar a Universitario para salir bicampeonas de la Liga Femenina sin la necesidad de jugar playoffs por el título. Esto debido a que el cuadro de Matute se proclamó monarca del Torneo Apertura 2025 tras haber derrotado por un global de 2-0 a la 'U'.
¿Cuándo juega Alianza Lima la Liga Femenina?
Alianza Lima chocará con Real Áncash en el Estadio Hugo Sotil Yerén este miércoles 27 de agosto desde las 12.30 horas de todo Perú por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2025. La transmisión del compromiso será mediante la señal de Movistar Deportes y América TVGO, este último si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90