Alex Valera podría dejar Universitario para jugar en un club grande de Brasil: "Llegó..."
Alex Valera podría dejar Universitario para dar el salto al Brasileirao. Desde Brasil indican que el delantero está en carpeta de histórico club.
Una reciente noticia impactó el 'Pueblo Crema'. Desde Brasil indicaron que Alex Valera, figura y goleador de Universitario de Deportes, podría dejar el fútbol peruano para dar el salto al Brasileirao.
Según indicó el periodista brasileño Valentin Furlan, Alex Valera fue ofrecido a Santos de Brasil, equipo donde milita Neymar. El nombre del atacante de 29 años se encuentra en carpeta del cuadro brasileño.Alex Valera fue ofrecido a Santos, indican desde Brasil
Como se sabe, 'Valegol' fue convocado por Óscar Ibáñez para los partidos contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias. Sin embargo, tras disputar el clásico ante Alianza Lima, el delantero quedó sentido y fue desconvocado.
¿Cuánto vale Alex Valera?
En Transfermarkt indicaron el valor actual de Alex Valera en el mercado de pases es de 900 mil euros, el más alto de su carrera deportiva. El delantero tiene contrato con Universitario de Deportes hasta finales del 2026.
Los números de Alex Valera en este 2025
En este 2025, Alex Valera disputó en total 32 partidos con Universitario. Anotó once goles y brindó 5 asistencias.
- Copa Libertadores: Jugó 8 partidos y anotó un gol
- Clausura: jugó 6 partidos y anotó 3 goles
- Apertura: jugó 18 partidos y anotó 7 goles
Hernán Barcos cuestionó a Alex Valera
Tras finalizar el clásico, Hernán Barcos habló sobre su discusión con Alex Valera. El 'Pirata' se mostró molesto con el delantero de Universitario y señaló que se negó a jugar por la selección peruana.
"Valera tiene que aprender a respetar. Es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?", expresó Barcos a GOLPERU.
