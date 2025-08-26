- Hoy:
¿Nuevo club? América de Cali anunció destino de Luis Ramos: "Parte..."
El delantero del América de Cali, Luis Ramos, recibió fuerte noticia sobre su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Universitario.
El mercado de fichajes en el fútbol peruano ha dado muchas sorpresas, pero un tema que quedó pendiente es la posible incorporación de Luis Ramos a Universitario de Deportes. Incluso, hace poco el 'Tigrillo' Navarro aseguró que el delantero está confirmado para la 'U' en un futuro y ahora América de Cali sorprendió anunciando el destino del delantero nacional. ¿Llegó a la Liga 1?
Posible fichaje de Universitario manda fuerte mensaje a Guerrero: "Ya hablaré con Paolo"
Resulta que el atacante viajará al Perú y esto llena mucho de ilusión a los hinchas merengues; sin embargo, su arribo al territorio incaico no es para sumarse al plantel dirigido por Jorge Fossati debido a que el libro de pases del Torneo Clausura cerró hace una semana, sino que se unirá a sus compañeros de la selección peruana con miras a los compromisos por la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol.
Ante ello, América de Cali le dejó un motivador mensaje al atacante nacional. "Nuestro atacante Luis Ramos hace parte de los convocados por la selección peruana para disputar los partidos ante Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA 2026", precisaron los 'Diablos Rojos' mediante sus redes sociales, anunciando así la partida momentánea del ex Cusco FC.América de Cali anunció convocatoria de Luis Ramos.
De esta forma, Luis Ramos se unirá a los trabajos la selección peruana con la misión casi quimérica de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, ya que la Bicolor necesita derrotar tanto a Uruguay en Montevideo como Paraguay en Lima y esperar que se den otros resultados con Bolivia y Venezuela. De lo contrario deberemos esperar cuatro años más para ver si llegamos a la cita internacional.
Luis Ramos habló sobre la selección peruana
En una charla con L1 MAX, Luis Ramos habló sobre cómo se siente estando en la selección peruana y dio su opinión sobre lo que se avecina en las Eliminatorias. "He trabajado para esto toda mi vida. El grupo y yo estamos preparados para esto", precisó el delantero de América de Cali.
