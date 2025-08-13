¿Se quiere ir? Luis Ramos mostró su molestia tras derrota de América de Cali: "Me hubiera..."

Alianza Lima y Cienciano no son los únicos representantes peruanos en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luis Ramos también es parte de esta fiesta y el último miércoles fue titular en la derrota de América de Cali por 2-1 ante Fluminense. Pero el resultado no fue lo único que incomodó al delantero de los 'Diablos Rojos'.

El atacante de 25 años no disputó todo el compromiso pues el DT Diego Raimondi lo sacó de la cancha a los 54 minutos por Rodrigo Holgado, cosa que aumentó su molestia y así lo hizo saber tras el pitido final, donde manifestó que le hubiese gustado jugar más tiempo, aunque respeta la decisión de su entrenador.

"Sí, obviamente que todos quieren jugar. La verdad que me hubiera gustado quedarme un poquito más. Estábamos perdiendo y quería empujar un poco más, sabía que en cualquier momento podía llegar el gol. En el primer tiempo generamos muchas ocasiones de gol que no se dieron y en el segundo tiempo mucho más. El equipo rival rival estaba replegado en su campo y uno como '9' quiere seguir jugando todos los minutos posibles. Me voy molesto, pero hay que respetar la decisión del técnico", declaró a los medios de comunicación en zona mixta.

Video: América en la Red

Luis Ramos se mostró seguro de que América de Cali revertirá la serie ante Fluminense

A pesar de la dura derrota como local y de no poder jugar todo el compromiso, Ramos Leiva aseguró que si en la vuelta en Brasil muestran el mismo nivel que en la ida, América de Cali tiene posibilidades de dar el batacazo, eliminar a Fluminense y meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

"Ya está, se perdió y hay que pasar la página. Nos queda un partido más allá y por la forma en que jugamos, estamos convencidos de lo que podemos hacer allá en Brasil. Hay que seguir trabajando, nos falta un segundo tiempo y estoy convencido que este grupo lo va a sacar adelante", agregó.

Luis Ramos cree que América de Cali puede remontar la serie ante Fluminense en Brasil por Copa Sudamericana. Foto: América de Cali

¿Cuándo juega Luis Ramos con América de Cali ante Fluminense?

A partir de ahora, tanto Luis Ramos como el cuadro 'Escarlata' deberán voltear la página y enfocarse en lo que será el partido de vuelta frente al 'Flu' por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el cual se disputará el próximo martes 19 de agosto a partir de las 19:30 horas de Colombia desde el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.