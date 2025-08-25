Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la selección peruana tras jugar el clásico

El domingo 24 de agosto, Óscar Ibáñez presentó su lista de convocados para los partidos que disputará la selección peruana contra Uruguay y Paraguay por la fecha 17 y 18 de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, en las últimas horas, el DT de la bicolor se vio obligado a realizar cambios en sus planes.

Mediante su cuenta de X, Gustavo Peralta informó que los jugadores Alex Valera y Edison Flores quedaron desconvocados de la selección peruana. Ambos atacantes quedaron sentidos tras disputar el clásico ante Alianza Lima.

Valera y Flores desconvocados de la selección peruana

Luego, el comunicador señaló que Valera y Flores sufrieron un desgarro. Aún se desconoce el tiempo de recuperación de los atacantes del cuadro estudiantil.

Ahora, la duda se desata si ambos jugadores llegarán para el partido que sostendrá Universitario contra Melgar, el 14 de septiembre. Un duelo clave para los cremas en su disputa por el título del Torneo Clausura.

FPF confirmó la desconvocatoria de Flores y Valera

Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que tras recibir los resultados de los exámenes médicos que se sometieron Alex Valera y Edison Flores, el comando técnico de la bicolor decidió que queden desafectados de la convocatoria.

Comunicado de la FPF sobre la desconvocatoria de Valera y Rivera

José Rivera convocado tras la lesión de Valera y Flores

Con la lesión de Alex Valera y Edison Flores, la FPF informó que José 'Tunche' Rivera fue convocado a la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026.

Con la ausencia de Valera, Luis Ramos se perfila como el delantero titular de Perú para la fecha doble de las Eliminatorias. El atacante, que según indican en PBO Campeonísimo, tendría todo arreglado para jugar en Universitario en el 2026.