Gremio tomó firme medida con Erick Noriega tras ser convocado a la selección peruana: "Ha sido..."

Uno de los jugadores nacionales que recientemente concretó su traspaso al exterior fue Erick Noriega. El ex Alianza Lima fue el deseo de Gremio de Porto Alegre, por lo que hicieron esfuerzos para concretar su llegada a mediados del 2025. En medio de ello, el volante defensivo fue convocado a la selección peruana, lo que generó que el 'Tricolor' lo notifique con firme medida de manera inmediata.

Erick Noriega podría debutar en el Flamengo vs Gremio

Gremio sabe de los esfuerzos que hicieron por tener al jugador peruano de 23 años, por lo que le informaron al futbolista que se unirá a la Bicolor luego del partido ante Flamengo por el Brasileirao. El DT Mano Menezes quiere a nuestro compatriota entre los convocados, por lo que le pidió al ex Alianza que se quede unos días más con el plantel.

De esta manera, crecen las posibilidades de que el 'Samurái' tenga el debut soñado en Brasil y ante el actual líder del torneo local como es Flamengo. Si bien en la pasada jornada no tuvo minutos ante Ceará, ahora se espera que logre ingresar al campo tras los entrenamientos realizados bajo la supervisión del comando técnico.

"¡Erick Noriega ha sido convocado nuevamente para representar a la Selección Peruana! El defensa/centrocampista de 23 años se incorpora a la selección nacional después del duelo contra Flamengo, el próximo domingo (31), en el Maracaná", informó el portal de Gremio.

Erick Noriega se unirá a la selección peruana luego del partido ante Flamengo.

¿Cuándo se unirá Erick Noriega a la selección peruana?

Erick Noriega afrontará su partido con Gremio el próximo domingo 31 de agosto. Luego de culminar el choque ante Flamengo, el volante defensivo viajará a Perú para sumarse al plantel Bicolor el lunes 1 de septiembre. Desde esa fecha, el 'Samurái' se pondrá a la par de los compañeros para ver si tiene opciones en el sistema de Óscar Ibáñez.