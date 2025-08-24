- Hoy:
Hinchas de Gremio cuestionan a DT Mano Menezes por no utilizar a Erick Noriega
Cuando todos esperaban el debut de Erick Noriega con Gremio en el partido contra Ceará por el Brasileirao, el entrenador Mano Menezes tomó una decisión.
Gremio enfrentó a Ceará por la fecha 20 del Brasileirao 2025, siendo uno de los encuentros más esperados por los hinchas de Alianza Lima, pues el zaguero Erick Noriega podía hacer su debut. Sin embargo, el entrenador Mano Menezes decidió no utilizarlo y lo dejó en la banca de suplentes.
El popular ‘Samurai’ apareció en lista de convocados para el partido, pero no tuvo minutos en el terreno de juego pese a que muchos aficionados esperaban verlo. Incluso, durante los cambios, el estratega brasileño optó por el zaguero Wagner Leonardo, lo generó diversas reacciones en redes sociales.
Erick Noriega no jugó en el partido Gremio vs Ceará
El compromiso terminó 0-0, pero tuvo varias ocasiones para ambos equipos, las cuales no fueron aprovechadas. Con este resultado, el elenco de Porto Alegre terminó con 24 puntos en la tabla de posiciones del Brasileirao, fuera de zona de torneos internacionales por diferencia de goles.
De acuerdo a algunos mensajes en redes sociales como X, los cibernautas no quedaron conformes con la decisión de Mano Menezes de no mandar a Erick Noriega al campo. Algunos consideran que el zaguero peruano debió tener su oportunidad en el encuentro ante Ceará.
“Mano cometió solo 1 error, en mi opinión, que perjudicó al equipo y acercó un poco a Ceará a nuestro campo, debería haber puesto a (Erick) Noriega y no Wagner Leonardo, ¡2 defensores zurdos hacen que el rival crea mucho más en el partido!”, “¿Podría Erick Noriega ser el defensa diestro bajo la dirección de Fabián Balbuena? Cuellar y Arthur, de 8. Falta un jugador que pueda resolver el ataque y asumir la responsabilidad”, fueron algunos de los comentarios.
Para muchos hinchas, el ‘Samurai’ es uno de los futbolistas peruanos más importantes en la defensa que tuvo la Liga 1 en los últimos años. Su gran temporada con Alianza Lima le permitió ser opción de formar parte de equipos del extranjero, firmando así por Gremio de Porto Alegre.
