DT de Erick Noriega en Gremio sorprende con fuerte comentario sobre jugador titular: "No es..."

Mano Menezes, entrenador de Gremio fue rotundo sobre el rendimiento de un futbolista del 'Tricolor Gaúcho' tras empate con Ceará por el Brasileirao 2025.

Solange Banchon
DT de Gremio se pronunció tras empate ante Ceará por el Brasileirao 2025
DT de Gremio se pronunció tras empate ante Ceará por el Brasileirao 2025 | Composición: Líbero
Gremio sacó un amargo empate sin goles contra Ceará por la fecha 21 del Brasileirao 2025 en el Arena do Gremio. En este partido, el exdefensa de Alianza Lima, Erick Noriega se quedó en el banco de suplentes, sin embargo, en el post compromiso, el entrenador Mano Menezes lanzó un firme mensaje sobre un futbolista titular.

Mano Menezes dio firme comentario sobre futbolista de Gremio

Nos referimos al delantero Martin Braithwaite. En rueda de prensa, el estratega señaló que hoy en día, el atacante tiene algunas dificultades contra elencos que suelen jugar con la defensa más adelantada, razón por la cual, los atacantes suelen sufrir ciertas complicaciones a la hora de anotar.

Martin Braithwaite fue titular en el empate de Gremio ante Ceará

"Creo que Braith tiene una característica muy clara: no es un delantero centro que juega detrás de dos defensas y aguanta el balón. Un partido como este a veces lo exige. Por eso buscamos un delantero con características diferentes para jugar este partido, para ganar partidos como este", expresó Menezes para Globo Esporte.

A su vez, el experimentado DT destacó el planteamiento y estilo de juego del rival, que también tuvo al atacante portugués, Pedro Raúl como una de sus principales armas en ofensiva.

Mano Menezes declaró tras igualar 0-0 ante Ceará

"Podemos hacer parejas, optar por características diferentes. Ceará tuvo menos pérdidas de balón que nosotros, pero tuvieron dos ocasiones de gol con un hombre que aguantó y siempre complica las cosas, Pedro Raúl", sentenció.

Próximo partido de Gremio:

Gremio tendrá que pasar rápidamente la página tras la igualdad de 0-0 contra Ceará ya que el próximo domingo 31 de agosto se les viene un duro desafío ante Flamengo en condición de visitantes por el Brasileirao 2025. El encuentro quedó pactado para jugarse a las 14:00 horas locales de Perú o las 16:00 horas de Brasil.

