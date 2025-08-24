- Hoy:
Medio inglés dio rotunda opinión sobre Oliver Sonne tras perder la titularidad en Burnley: "Una..."
Prestigioso medio de Inglaterra dio la sorpresa al dar un firme comentario respecto al futbolista Oliver Sonne quien fue suplente con Burnley ante Sunderland en la Premier League.
Burnley se hizo fuerte de local y superó 2-0 a Sunderland por la jornada 2 de la Premier League 2025-25 en el Estadio Turf Moor de Reino Unido. El lateral Oliver Sonne fue suplente en este compromiso, sin embargo, tras el cotejo recibió una fuerte opinión de la prensa de Inglaterra.
La firme opinión de la prensa inglesa sobre Oliver Sonne
Vavel, medio inglés realizó un 1x1 de cada futbolista de los 'Vinotintos' y sorprendieron al resaltar de gran manera al 'Vikingo', quien hizo su ingreso al minuto 69 del encuentro contra los 'Gatos Negros' por Jacob Bruun Larsen.Oliver Sonne tuvo minutos en el triunfo de Burnley ante Sunderland
Según su análisis detallado, quedaron "impresionados" con la actuación del jugador de la selección peruana, quien tuvo la labor de ejercer la marca en su posición de lateral derecho. Así también, agregaron que su rendimiento fue mejor respecto al último duelo contra Tottenham donde su equipo cayó goleado 3-0 en el debut de la Premier League 2025-26.
"Impresionó como lateral derecho. Marcó con eficacia a Simon Adingra, mostrando una mejoría con respecto a la semana pasada", indicó Vavel.Oliver Sonne fue suplente en el partido ante Sunderland/Foto: Vavel
DT de Burnley se pronunció tras el triunfo ante Sunderland
En conferencia de prensa post partido, Scott Parker, DT de Burnley destacó el desempeño que tuvieron sus pupilos contra Sunderland en condición de locales. Además, reveló que les hizo un firme pedido para tratar de quedarse con los tres puntos.
"Estoy absolutamente entusiasmado, ante todo, por los jugadores, por los aficionados y por todos los involucrados. Estuvimos brillantes. Les pedí hoy a los muchachos que muestren un verdadero esfuerzo, que muestren ímpetu, que consigamos que estos seguidores nos apoyen", acotó el estratega a los medios.
