Burnley tomó drástica decisión con Oliver Sonne tras criticado debut en la Premier League

Oliver Sonne dio la sorpresa la semana pasada al ser titular con Burnley en la primera fecha ante Tottenham por la Premier League 2025/26. No obstante, su discreto rendimiento en la derrota 3-0 generó las críticas de los hinchas y llevó a que los 'Clarets' tomen una firme decisión sobre el 'Vikingo' tras su amargo debut.

¿Qué decisión tomó Burnley con Oliver Sonne?

Tras no brillar en la primera fecha, el técnico del Burnley, Scott Parker, optó por modificar su esquema táctico, lo que dejó al lateral peruano fuera del once titular para el duelo ante Sunderland AFC. Una decisión que supone un duro golpe para el jugador, luego de ser cuestionado por su responsabilidad en el segundo gol del Tottenham en la jornada anterior.

El anuncio se dio a conocer en las redes sociales del club, donde confirmaron que Oliver Sonne fue incluido en la lista de convocados, aunque en esta ocasión arrancará desde el banquillo a la espera de su oportunidad.

Oliver Sonne volvió a ser considerado como suplente con el Burnley.

De esta manera, el lateral de la selección peruana deberá volver a ganarse la confianza de su entrenador para volver a ser alineado entre el once principal del equipo. Cabe resaltar que el 'Vikingo' tendrá una dura competencia, pues deberá pelear el puesto con el inglés Kyle Walker.

Oliver Sonne no destaca en Burnley

La llegada de Oliver Sonne al Burnley generó gran expectativa entre los hinchas peruanos. Sin embargo, su realidad ha estado lejos de lo esperado, ya que no logró consolidarse con los 'Clarets' y fue utilizado principalmente como pieza de recambio.

En esta nueva temporada, el panorama no parece haber cambiado demasiado. Por lo que Sonne deberá exigirse al máximo en los entrenamientos y aprovechar cada oportunidad dentro del campo para revertir sus discretas estadísticas: apenas 5 partidos disputados, sin goles ni asistencias.