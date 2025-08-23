- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
Burnley tomó drástica decisión con Oliver Sonne tras criticado debut en la Premier League
Oliver Sonne no tuvo el mejor debut en la Premier League con Burnley y, tras las críticas por su desempeño, el club inglés tomó una drástica decisión con el lateral. ¿Qué pasó?
Oliver Sonne dio la sorpresa la semana pasada al ser titular con Burnley en la primera fecha ante Tottenham por la Premier League 2025/26. No obstante, su discreto rendimiento en la derrota 3-0 generó las críticas de los hinchas y llevó a que los 'Clarets' tomen una firme decisión sobre el 'Vikingo' tras su amargo debut.
PUEDES VER: Erick Noriega sorprende con firme mensaje durante conferencia en Gremio: "Estaba jugando en…"
¿Qué decisión tomó Burnley con Oliver Sonne?
Tras no brillar en la primera fecha, el técnico del Burnley, Scott Parker, optó por modificar su esquema táctico, lo que dejó al lateral peruano fuera del once titular para el duelo ante Sunderland AFC. Una decisión que supone un duro golpe para el jugador, luego de ser cuestionado por su responsabilidad en el segundo gol del Tottenham en la jornada anterior.
El anuncio se dio a conocer en las redes sociales del club, donde confirmaron que Oliver Sonne fue incluido en la lista de convocados, aunque en esta ocasión arrancará desde el banquillo a la espera de su oportunidad.Oliver Sonne volvió a ser considerado como suplente con el Burnley.
De esta manera, el lateral de la selección peruana deberá volver a ganarse la confianza de su entrenador para volver a ser alineado entre el once principal del equipo. Cabe resaltar que el 'Vikingo' tendrá una dura competencia, pues deberá pelear el puesto con el inglés Kyle Walker.
Oliver Sonne no destaca en Burnley
La llegada de Oliver Sonne al Burnley generó gran expectativa entre los hinchas peruanos. Sin embargo, su realidad ha estado lejos de lo esperado, ya que no logró consolidarse con los 'Clarets' y fue utilizado principalmente como pieza de recambio.
En esta nueva temporada, el panorama no parece haber cambiado demasiado. Por lo que Sonne deberá exigirse al máximo en los entrenamientos y aprovechar cada oportunidad dentro del campo para revertir sus discretas estadísticas: apenas 5 partidos disputados, sin goles ni asistencias.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90