- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
¡Euforia total! Oliver Sonne marca agónico gol con Burnley a los 91' y clasifican en la Carabao Cup
Sobre los 91 minutos del partido, Oliver Sonne se vistió de '9' para definir de forma fantástica el 2-1 de Burnley y así clasificar a la siguiente ronda de la Carabao Cup.
Por la segunda ronda de la Carabao Cup, Burnley celebró la clasificación a la siguiente etapa tras gol agónico de Oliver Sonne. El lateral danés-peruano se puso el dorsal '9' para pedir el pase y definir con gran categoría el 2-1 ante Derby County. Muchas reclamaron fuera de juego, pero la anotación fue totalmente lícita.
Gol de Oliver Sonne en Burnley por Carabao Cup
Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero para decir que se jugarían tres minutos más, Oliver Sonne tomó el protagonismo y se involucró más en zona de ataque. Tras una buena combinación de pases, Tresor Ndayishimiye habilitó de gran manera al 'Vikingo' para que quede cara a cara con el guardameta y defina con toda su experiencia.
Un remate cruzado que impactó en el palo izquierdo del portero, pero que terminó ingresando con total agonía para la euforia de nuestro compatriota. De esta manera, el equipo celebró la clasificación a la siguiente ronda y evitó la tanda de penales que siempre suele ser una lotería para los equipos profesionales.
Burnley celebró el gol de Oliver Sonne
A través de sus redes sociales, Burnley destacó el apellido de Oliver para festejar este tanto sobre la hora para poner al conjunto de los 'Clarets' a la siguiente ronda de la Carabao Cup. De esta manera, el lateral de 24 años llega con mayor motivación al siguiente encuentro de Premier League y su concentración con la selección peruana.Burnley celebra el gol de Oliver Sonne en la Carabao Cup.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90