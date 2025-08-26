¡Euforia total! Oliver Sonne marca agónico gol con Burnley a los 91' y clasifican en la Carabao Cup

Por la segunda ronda de la Carabao Cup, Burnley celebró la clasificación a la siguiente etapa tras gol agónico de Oliver Sonne. El lateral danés-peruano se puso el dorsal '9' para pedir el pase y definir con gran categoría el 2-1 ante Derby County. Muchas reclamaron fuera de juego, pero la anotación fue totalmente lícita.

Gol de Oliver Sonne en Burnley por Carabao Cup

Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero para decir que se jugarían tres minutos más, Oliver Sonne tomó el protagonismo y se involucró más en zona de ataque. Tras una buena combinación de pases, Tresor Ndayishimiye habilitó de gran manera al 'Vikingo' para que quede cara a cara con el guardameta y defina con toda su experiencia.

Un remate cruzado que impactó en el palo izquierdo del portero, pero que terminó ingresando con total agonía para la euforia de nuestro compatriota. De esta manera, el equipo celebró la clasificación a la siguiente ronda y evitó la tanda de penales que siempre suele ser una lotería para los equipos profesionales.

Burnley celebró el gol de Oliver Sonne

A través de sus redes sociales, Burnley destacó el apellido de Oliver para festejar este tanto sobre la hora para poner al conjunto de los 'Clarets' a la siguiente ronda de la Carabao Cup. De esta manera, el lateral de 24 años llega con mayor motivación al siguiente encuentro de Premier League y su concentración con la selección peruana.

