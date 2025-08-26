- Hoy:
DT de Oliver Sonne dio rotundo mensaje tras golazo del triunfo y calificó a rival: "Un..."
El entrenador de Burnley F. C, Scott Parker se pronunció tras el triunfo y clasificación que le dio Oliver Sonne con golazo, dejando un rotundo mensaje.
Burnley de Oliver Sonne derrotó 2-1 a Derby County y clasificó a la tercera ronda de la EFL Cup. El peruano, que inició el partido en Turf Moon de titular, tuvo mucha participación en el juego, anotando incluso el gol del triunfo sobre el final del partido. Tras el encuentro, el entrenador Scott Parke se pronunció.
El estratega inglés analizó lo que fue el compromiso de este martes, donde el ‘Vikingo’ se convirtió en el héroe y figura del club de Inglaterra. Un encuentro muy disputado que se dio durante los 90 minutos y que los locales lograron ganar, luego de complicarse con el empate de Bobby Lamont.
¿Qué dijo el DT de Burnley tras el gol del triunfo de Oliver Sonne?
“Estoy muy contento de cómo tuvimos que resistir un poco. Conseguimos el resultado con un golazo al final. Jugábamos contra un equipo bien organizado y, a veces, tenaz”, dijo el técnico Scott Parke en declaraciones para BBC. El estratega se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.
El tanto del futbolista de la selección peruana se dio al minuto 91 cuando participó de una jugada colectiva mientras acompañaba el ataque por el extremo. El ‘Vikingo’ pisó el área rival tras recibir un pase profundo de su compañero y con un zurdazo anotó el 2-1 final, desatando la algarabía de los hinchas y propios jugadores.
(Video: BBC Sport Lancashire)
Para muchos hinchas, Oliver Sonne es uno de los jugadores con proyección y que será de mucha ayuda en la Blanquirroja para las próximas Eliminatorias, por lo que no dudan en elogiarlo con mensajes de admiración, resaltando su gol que ya se volvió tendencia.
