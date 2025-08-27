Tras gol de Oliver Sonne, próximo partido de Burnley vs Manchester United: fecha, hora y canal

Oliver Sonne impactó a todo el Perú con su primer gol en Burnley por la Carabao Cup de Inglaterra. Nuestro compatriota le dio la clasificación a su equipo frente al Derby County, por lo que desató la locura entre millones de aficionados. Ahora, tras esta motivación en su carrera, el conjunto del lateral danés-peruano se alista para su próximo partido de Premier League ante el histórico Manchester United.

¿Cuándo juega Manchester United vs Burnley de Oliver Sonne?

El partido de Manchester United vs Burnley por la tercera jornada de la Premier League de Inglaterra se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto en Old Trafford. El equipo de Oliver Sonne visitará un mítico recinto deportivo con la esperanza de sumar su segundo triunfo consecutivo.

¿A qué hora juega Manchester United vs Burnley de Oliver Sonne?

Este compromiso de Premier League entre Manchester United y Burnley inicia a partir de las 09:00 hora peruana (15:00 horas de Inglaterra). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 08:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 09:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 10:00 horas

Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil: 11:00 horas

Inglaterra: 15:00 horas

España: 16:00 horas

(VIDEO: GOL DE OLIVER SONNE EN CARABAO CUP)

¿Qué canal transmite partido de Manchester United vs Burnley?

El partido de Manchester United vs Burnley de Oliver Sonne por Premier League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus para disfrutarlo desde tu PC, teléfono móvil y SmarTV.

Oliver Sonne declaró previo al Manchester United vs Burnley

Tras su emoción por anotar su primer gol con Burnley, Oliver Sonne fue claro al dirigirse a Manchester United de cara al choque por Premier League. El lateral danés-peruano espera hacer un gran partido y conseguir una victoria ante un rival fundamental del torneo.

"Sabemos que tendremos un muy difícil partido este fin de semana (ante Manchester United), pero dos partidos y dos victorias nos da la confianza de creer que tenemos chances y que tenemos la calidad. Lo vimos hoy y la semana pasada. Nosotros creemos que podemos ser un equipo incómodo para varios clubes en la Premier League, y tenemos que mostrarlo de nuevo este sábado, incluso si no es en nuestro estadio", expresó.