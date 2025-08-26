- Hoy:
Oliver Sonne no ocultó su emoción tras marcar su primer gol en Inglaterra con Burnley: "¡Vamos!"
Oliver Sonne fue fundamental para el pase de Burnley a la siguiente ronda de la Carabao Cup y tras el partido no ocultó su emoción tras anotar su primer gol en Inglaterra.
Burnley clasificó a la tercera ronda de la Carabao Cup 2025-26 tras vencer 2-1 a Derby County en un partido donde la principal figura fue Oliver Sonne. El futbolista peruano fue titular y anotó el gol del triunfo en los últimos minutos. Tras el partido, el polifuncional jugador sorprendió al dejar unas emocionantes declaraciones.
Los 'Clarets' elogiaron la actuación de Sonne y lo calificaron como el ganador del encuentro en redes sociales, donde el lateral derecho se pronunció a través de un video donde también se escucha la voz de su compañero, Ashley Barnes, y mostró su alegría por anotar su primer tanto con el equipo, así como por acceder a una etapa más de la competición.
"¡Hola Clarets! Emocionado por el gol. Pasamos a la siguiente ronda. 'Barnsey' (Ashley Barnes) grita 'Arriba Clarets' y yo también, ¡Arriba Clárets! ¡Vamos!", fueron las emotivas palabras del también seleccionado peruano minutos después del compromiso para el área de prensa de Burnley.
Video: Burnley
Oliver Sonne anotó su primer gol en el fútbol inglés
Cuando el reloj marcaba los 91 minutos del compromiso, Oliver Sonne hizo la diagonal de la derecha al centro y recibió un pase de Mike Trésor Ndayishimiye para meterse al área y sacar un remate cruzado rasante para convertir el gol de la victoria de Burnley, además del pase a la tercera ronda de la Copa de la Liga.
Video: X - Goals
De esta forma, el jugador peruano-danés no solo ha marcado su primer tanto con la camiseta de los 'Clarets' desde su llegada a principios del presente año, sino además se estrenó en su faceta de goleador en el fútbol inglés tras 475 minutos en 8 duelos disputados en todas las competiciones.
Oliver Sonne ha jugado en tres posiciones distintas esta temporada con Burnley
Es preciso señalar que es la primera vez que Oliver Sonne juega en la posición de lateral derecho con Burnley en la temporada 2025-26. En sus dos encuentros anteriores fue ubicado por el DT Scott Parker como interior y extremo por la banda diestra.Oliver Sonne ha jugado en tres posiciones distintas con Burnley en la temporada 2025-26. Foto: Burnley
