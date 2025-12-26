Universitario quiere sacudir el mercado y busca fichar a delantero formado en el Real Madrid

Universitario de Deportes está haciendo una búsqueda minuciosa para concretar sus últimas incorporaciones antes del inicio de su pretemporada. Conscientes de que no pueden equivocarse con la elección de su próximo delantero extranjero, la directiva apunta a fichar a un atacante que fue formado en las menores del Real Madrid de España.

Universitario busca fichar a delantero formado en el Real Madrid

Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la dirección deportiva de Universitario, liderada por Álvaro Barco, mantiene en carpeta a varios delanteros con el objetivo de reforzar su ofensiva y darle mayor competencia a Álex Valera. En ese contexto, uno de los nombres que aparece como alternativa es el del español Francisco Sol Ortiz, atacante que pertenece al Hércules CF.

La intención del club crema es incorporar a un ‘9’ de experiencia internacional que pueda rendir desde el primer momento y evitar errores como los cometidos anteriormente con Diego Churín y Diego Dorregaray. Por ello, la búsqueda llegó hasta en el mercado europeo, donde Sol Ortiz figura como una de las principales opciones.

El delantero español, de 33 años jugó 15 partidos con Hercúles y logró anotar en tres oportunidades, además de brindar dos asistencia. En ese escenario, la directiva de la ‘U’ evalúa una negociación compleja con la intención de presentar una oferta que le permita convertirlo en su nuevo artillero.

Francisco Sol está en carpeta para ser el próximo '9' de Universitario.

Cabe resaltar que Francisco Sol no es un desconocido para el comando técnico merengue, ya que en el pasado fue dirigido por el DT Javier Rabanal durante su etapa al frente del Willem II de los Países Bajos.

Francisco Sol fue formado en el Real Madrid

Francisco Sol dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en las divisiones menores de uno de los clubes más importantes del mundo: Real Madrid. En la institución blanca integró distintas categorías formativas como la Juvenil A, B y C; sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y terminó dejando el club a mediados de 2014.

Pese a ello, el delantero construyó una trayectoria respetable al pasar por equipos de buen nivel competitivo como Villarreal B, Willem II, Dinamo de Kiev, SD Eibar y Málaga, entre otros. Un recorrido que respalda su experiencia internacional y su condición de atacante con probado olfato goleador.