Fuerte comunicado del administrador de la 'U' tras la 'provocación' de Alianza: "A la Comisión de Disciplina..."
Franco Velazco, administrador de Universitario presentará una dura queja hacia la Comisión de Disciplina de la FPF por los gestos de los jugadores de Alianza Lima contra los hinchas cremas.
Fuerte comunicado del administrador de la 'U' tras la 'provocación' de Alianza: "A la Comisión de Disciplina..." | Foto: X
Universitario de Deportes, a través de su administrador temporal Franco Velazco, informó a toda la hinchada crema que presentarán un documento de rechazo a los incidentes ocurridos en el clásico contra Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 07 del Torneo Clausura de la Liga 1.Franco Velazco, administrador de Universitario, informó que presentarán denuncia a la Comisión de Disciplina por gestos de Alianza hacia hinchas