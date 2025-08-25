Fuerte comunicado del administrador de la 'U' tras la 'provocación' de Alianza: "A la Comisión de Disciplina..."

Universitario de Deportes, a través de su administrador temporal Franco Velazco, informó a toda la hinchada crema que presentarán un documento de rechazo a los incidentes ocurridos en el clásico contra Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate por la jornada 07 del Torneo Clausura de la Liga 1.

