Silvio Valencia aseguró que Alianza Lima no será campeón del Clausura tras empate con la 'U'
Silvio Valencia fue directo y señaló que Alianza Lima le dijo adiós al título del Torneo Clausura tras empatar con Universitario en el clásico.
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles en el clásico del fútbol peruano. Tras el compromiso, que tuvo lugar en el Estadio Monumental, el comunicador Silvio Valencia señaló que los blanquiazules complicaron sus opciones de lograr el título del Torneo Clausura 2025.
Para el 'Sensei' indicó que Alianza Lima mostró un juego desconocido ante Universitario y con el empate en el clásico, se despidieron del segundo certamen de la temporada.
"Me voy a adelantar. Alianza Lima le puso adiós al tema de acercarse por lo menos al título del Clausura. Puede entrar a los playoff, pero va a estar pensando en otros resultados", expresó Valencia en En Caliente.
Tras los resultados de la fecha 7, Universitario es líder del Clausura con 15 puntos. Sporting Cristal ocupa la segunda casilla con 14 unidades y Cusco FC es tercero con 13. La misma cantidad de Garcilaso.
Alianza Lima es quinto con 12 unidades. Los blanquiazules ya se enfrentaron a Sporting Cristal, Cusco FC y Universitario, equipos que están peleando por el título del Torneo Clausura 2025.
Es preciso señalar que las declaraciones de Silvio Valencia las dijo en el programa En Caliente por el canal de Youtube Con Señal TV. El panel está conformado por el doctor Luis Cotillo, Aldo Olcese, Elejalder Godos, Raúl Romero y Ricardo Mora.
