Universitario y su potente mensaje con imagen de Alex Valera y Hernán Barcos: "Sin humildad..."

Una de las cosas más comentadas del empate entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 fue la fuerte discusión que tuvieron Álex Valera y Hernán Barcos, que terminó después del clásico con unas polémicas declaraciones del delantero blanquiazul. Estas encontraron una reacción del club de Ate, quien lanzó un potente mensaje que dará que hablar entre los hinchas.

Este lunes, la 'U' se expresó en sus redes sociales poniendo una imagen de 'Valegol' celebrando un gol a los 'Íntimos' en la final nacional 2023 junto con el 'Pirata' lamentándose, y dejó además las siguientes palabras haciendo alusión a lo dicho por el futbolista argentino sobre el ariete peruano y recordando que los cremas ganaron a los de La Victoria la última definición por el título nacional: "Sin humildad no hay grandeza".

Universitario lanzó este potente mensaje tras las polémicas declaraciones de Barcos sobre Valera. Foto: Universitario de Deportes

De esta forma, el elenco merengue respondió duramente a lo mencionado por Barcos, quien en zona mixta del Estadio Monumental dijo que Valera debería ser más humilde y respetuoso después de acusar que este último lo insultó durante el compromiso y fue la razón de su airada reacción.

"Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita no se qué y por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto y Valera tiene que aprender a respetar. Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecerlo, pero después de decirle que no a la selección, de no querer jugar por su patria y ¿me viene a decir algo a mí?, que creo que defiendo más al país que él. unca había tenido problemas con él, siempre había hablado bien, hasta lo he saludado, le he dado consejos y que me venga a insultar así de gratis, no me pareció. Por eso fui para arriba de él y espero que tenga humildad y aprenda a respetar", sostuvo.

Video: GOLPERU

Álex Valera también se refirió sobre lo ocurrido con Hernán Barcos

Mientras que el goleador aliancista tuvo contundentes declaraciones, Álex Valera fue más maduro y le puso paños fríos al asunto ya que solo atinó a decir que fue una calentura de partido y que todo queda en la cancha.

"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásico. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura del partido y creo que ahí queda", sostuvo en entrevista con los medios de comunicación tras el compromiso.

Video: Radio Ovación

Así fue la pelea entre Álex Valera y Hernán Barcos

A los 11 minutos del clásico, Jesús Castillo le cometió una infracción a Guillermo Enrique que terminó en tiro libre para Alianza Lima. Antes de reiniciar el juego, Álex Valera y Hernán Barcos tuvieron un conato de bronca en la cancha y ambos terminaron amonestados con tarjeta amarilla. La transmisión oficial del compromiso emitió el preciso instante en el que el '9' victoriano le dijo "Muerto, cag** de mie***" al atacante crema.

Video: GOLPERU