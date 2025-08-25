Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras clásico ante Alianza Lima en el Monumental

Universitario de Deportes jugó contra Alianza Lima en el último clásico del año, en caso de no haber semifinales entre ambas escuadras. Sin embargo, la final de ida del 2023 entre los cremas e íntimos ha recibido una fuerte sanción por parte de Indecopi, ya que la entidad impuso un severo castigo económico al equipo dirigido por Jorge Fossati por permitir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental de Ate.

La Comisión de Protección al Consumidor N°2 (CC2) determinó que el Club Universitario de Deportes no adoptó las medidas necesarias para impedir el ingreso de bengalas al Estadio Monumental de Lima durante la final de la Liga 1 2023 contra Alianza Lima el 4 de noviembre del mismo año.

Indecopi tomó la decisión de declarar fundada la denuncia presentada por un ciudadano y dispuso una multa económica a Universitario por 13.64 UIT, equivalente a 72,974 soles.

Universitario recibió fuerte sanción de Indecopi tras final del 2023 ante Alianza Lima en el Monumental

La sanción va de la mano con una capacitación obligatoria al personal y directivos en seguridad para eventos deportivos, a través de una entidad externa de forma especializada.

Si bien es cierto que Universitario de Deportes presentó un plan de protección y seguridad para la final del 2023, no garantizó su correcta ejecución. Esto permitió que barristas de la Trinchera Norte ingresaran con artefactos prohibidos, poniendo en peligro la integridad de más de 59 mil asistentes.

El análisis para dar por sentada la sanción se da luego de un análisis realizado por la Comisión de Protección al Consumidor N°2, que pudo verificar que detectores de metales, cámaras de seguridad, la presencia de 25 mil efectivos policiales y 300 agentes de seguridad privada no fueron suficientes para controlar el ingreso de bengalas.

En conclusión, la decisión de Indecopi respecto a Universitario corresponde a la primera instancia administrativa y fue apelada por el club merengue. Por lo tanto, será evaluada y llevada a la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, en segunda y última instancia.