Fossati dejó potente comentario tras eliminación de Universitario: "Quedó muy claro..."

Universitario de Deportes culminó su gran participación a nivel internacional este 2025 al quedar eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final tras igualar 0-0 con Palmeiras en tierras brasileñas, pero caer en el resultado global por 4-0. Uno de los primeros en dar la cara fue el DT Jorge Fossati, quien sorprendió con sus declaraciones post partido.

El estratega uruguayo se presentó en la sala de prensa minutos después del pitido final para dar sus apreciaciones del compromiso, donde fue contundente al decir que los cremas demostraron que le pudieron competir al mejor equipo de la competición continental porque el 'Verdao' cuenta con excelentes jugadores y un gran técnico; así como que sus dirigidos tenían las capacidades para jugarle de igual a igual a su rival, pero que eso no pudieron lograrlo en la ida.

"Sí, ese es nuestro sentimiento hoy. Y por encima de todo, creo que quedó muy claro que la 'U' jugó y pudo competir contra el mejor equipo de la copa, que simplemente tiene un grupo de jugadores extraordinario y un gran entrenador, pero creo que lo dije antes del juego que teníamos en mente que teníamos las cualidades para jugar contra un gran club como Palmeiras, mirándolo a los ojos. Infelizmente, eso en Lima no fue posible", declaró en conferencia de prensa.