Medio brasileño minimizó empate de Universitario y Palmeiras: "En ritmo de entrenamiento"

El empate sin goles entre Universitario y Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo representó una digna despedida de los 'merengues' en la Copa Libertadores 2025, tras tener como rival al mejor equipo del continente y caer por goleada en el primer enfrentamiento por 4-0 (en Lima).

Sin embargo, la óptica en el territorio brasileño es otra, pues esperaron que el 'Verdao' saque lustre a su favoritismo con una amplia ventaja hacia los de Fossati, así lo evidenció el reconocido medio 'UOL', que lanzó un comentario que generó polémica, asegurando que el compromiso se jugó "a ritmo de entrenamiento", pese a que el elenco de Abel Ferreira presentó mayoría de titulares en São Paulo.

"Palmeiras utilizó al Allianz casi como un campo de entrenamiento después de la goleada que había conseguido en la ida , empatando sólo 0-0 con Universitario y, con una ventaja de cuatro goles en el global, aseguró cómodamente su lugar en los cuartos de final de la Libertadores", se lee.

Publicación de UOL.

Además, enfatizan en que los de Sao Paulo no generaron peligro real en el primer tiempo, aunque si mencionaron que Universitario pudo salir victorioso en el enfrentamiento si el tanto de Jairo Concha no era anulado por posición adelantada.

Lejos de destacar el esfuerzo de la 'U', la prensa brasileña cuestionó duramente a Palmeiras, calificando su presentación como perezosa y somnolienta. Según UOL, el partido se tornó tan monótono y carente de intensidad que dio la sensación de ser un simple entrenamiento y no un choque de Copa Libertadores.

"El resultado es amargo por otro motivo: Palmeiras perdió el 100% de su palmarés en la Libertadores y, en consecuencia, la posibilidad de repetir la mejor racha de la historia: nueve victorias consecutivas", finaliza el medio.